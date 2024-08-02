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В Менделеевске впервые с 2017 года началось строительство арендных домов
В Менделеевском районе впервые с 2017 года началось строительство двух комбинированных арендных домов на 120 квартир по программе Госжилфонда. Вопрос жилищного строительства в программе «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ затронул глава Менделеевского района Радмир Беляев. Модератором выступила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.
«Мы сейчас начинаем строительство двух арендных домов. Плюс у нас активно сейчас частники выкупают земельные участки через аукцион в районе Тихих гор на берегу Камы для строительства коммерческого жилья и ИЖС», — отметил гость программы.
Ранее Радмир Беляев озвучил среднюю зарплату в районе, о чем сообщал «Татар-информ».
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