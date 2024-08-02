Беляев озвучил среднюю зарплату в Менделеевском районе

Уровень безработицы в Менделеевске остается одним из самых низких в республике и составляет 0,15% (по Татарстану — 0,19%). Средняя заработная плата растет и достигла 72 тыс. рублей. Такими данными глава Менделеевского района Радмир Беляев поделился в Агентстве инвестиционного развития РТ в программе «Муниципальный час» под руководством Талии Миннуллиной.

Спикер подчеркнул, что у работников химических предприятий показатель заработной платы еще выше (республиканский показатель — 63,4 тыс. рублей). Средняя заработная плата на градообразующем предприятии АО «Аммоний» в этом году достигла показателя в 143 тыс. рублей.