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Беляев озвучил среднюю зарплату в Менделеевском районе
Уровень безработицы в Менделеевске остается одним из самых низких в республике и составляет 0,15% (по Татарстану — 0,19%). Средняя заработная плата растет и достигла 72 тыс. рублей. Такими данными глава Менделеевского района Радмир Беляев поделился в Агентстве инвестиционного развития РТ в программе «Муниципальный час» под руководством Талии Миннуллиной.
Спикер подчеркнул, что у работников химических предприятий показатель заработной платы еще выше (республиканский показатель — 63,4 тыс. рублей). Средняя заработная плата на градообразующем предприятии АО «Аммоний» в этом году достигла показателя в 143 тыс. рублей.
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