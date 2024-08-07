Минниханов посетил подростковый клуб «Юнармеец» в Билярске и пообщался с детьми

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Алексеевский район. В селе Билярск он осмотрел подростковый клуб «Юнармеец», который носит имя полного Кавалера ордена Славы Михаила Шляпникова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В здании в 2022 году провели капремонт: были оборудованы две раздевалки с душевыми комнатами, три санузла, в рамках проекта «Доступная среда» установлен пандус. Помещение оснащено системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, датчиками движения. В клубе занимаются более 300 детей.

Рустам Минниханов пообщался с детьми, посетил актовый и хореографический залы, скалодром для занятий спортивным туризмом, компьютерный класс, а также военно-исторический музей «Ратные вехи Биляра». Экспозиции посвящены истории Великой Отечественной войны и спецоперации, к музею прилегает территория с реконструированной военной техникой.

Кроме того, Раис республики ознакомился с различными предметами, которые юнармейцы изготавливают для военнослужащих в зоне СВО, – это многофункциональные браслеты с огнивом, жгутом и компасом, сухой армейский душ, окопные свечи, маскировочные сети, печки-буржуйки, а также пищевые полуфабрикаты.

В завершение визита Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику, посвященному воинам из Билярска, с честью выполнившим долг перед Отечеством.