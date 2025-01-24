«Талибы»* просят Татарстан организовать выставку Афганистана на KazanForum

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан»* (признано в России террористическим и запрещено) просят власти Татарстана организовать выставку страны на предстоящем международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.

«Мы хотели бы организовать выставочный павильон в хорошем месте и наилучшим образом, чтобы представить продукцию наших ведущих бизнесменов», — цитирует агентство послание, адресованное Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Азизи также заверил, что Афганистан готов стать партнером Татарстана и KazanForum, а также принять участие в последнем на самом высоком уровне, отмечает «Газета.Ru».

Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин подтвердил, что около 60 ведущих бизнесменов страны готовы представить на форуме свои товары: ювелирные изделия, продукты питания и текстиль, ковры, косметику и бытовую химию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» может состояться 15-16 мая.

* Движение «Талибан» признано в России террористической организацией, его деятельность запрещена. Оно также находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Сторонники движения повторно пришли к власти в Афганистане в 2021 году.