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Общество 27 мая 2024 11:06

МИД и Минюст предложили исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций

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МИД и Минюст РФ доложили Президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом заявил ТАСС директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов указал, что позицию дипведомства и Минюста передали при согласовании с другими ведомствами.

«Этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», – добавил Кабулов.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ.

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