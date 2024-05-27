МИД и Минюст предложили исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций

МИД и Минюст РФ доложили Президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом заявил ТАСС директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов указал, что позицию дипведомства и Минюста передали при согласовании с другими ведомствами.

«Этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», – добавил Кабулов.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ.