«Такого человека никогда не было в нашем районе»: разоблачаем новые фейки о мобилизации

Новая волна фейков обрушилась на интернет-пользователей. По мессенджерам и телеграм-каналам гуляет некое заявление в военную прокуратуру от якобы жены мобилизованного из Татарстана, которого якобы убили в Подмосковье. «Татар-информ» выяснил, что в этом лжезаявлении нет ни слова правды, и вспомнил, какие еще байки сочиняли про мобилизацию в РТ.

Мужчину с такими данными из Спасского района РТ не мобилизовали

Фото заявления от вдовы якобы мобилизованного жителя Спасского района Татарстана появилось в нескольких телеграм-каналах. Женщина по фамилии Степанова пишет в военную прокуратуру Центрального военного округа, правда, слегка путает адрес этого ведомства.

Военная прокуратура располагается в Екатеринбурге на улице Луначарского в доме 215а – даже по картам поисковика видно, что это большой режимный объект. В фейковом заявлении значится дом 215. Если изучить карты, то видно, что это небольшое двухэтажное здание, которое никак не тянет на военную прокуратуру.

Фото: телеграм-каналы

Автор текста пишет, что ее 27-летний муж был мобилизован из Спасского района Татарстана и что он никогда не служил в армии. Якобы трагедия с ним произошла на полигоне 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. По всей видимости, те, кто сочинял эту бумагу, не в курсе, что все мобилизованные жители Татарстана проходят военную подготовку и боевое слаживание на территории республики – на «Казань Экспо» и в Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище.

Автор пишет, что ее супруг якобы был застрелен 28 сентября капитаном, ответственным за военную подготовку.

Как стало известно «Татар-информу», мужчину с таким именем, фамилией и отчеством никогда не мобилизовали из Спасского района Татарстана.

«По адресу, который указан в фейковом заявлении, человек с такими данными не живет и никогда не жил. Более того, такого человека вообще не существует в Спасском районе Татарстана», – рассказал источник «Татар-информа».

Фейки сыпались, как из рога изобилия

Фейковые сообщения посыпались в соцсети и мессенджеры, как только в России была объявлена частичная мобилизация. «Татар-информ» подробно рассказывал о наиболее распространяемых.

Сначала везде писали, что мужчин призывного возраста якобы ловят на дорогах республики автоинспекторы, едва завидев их за рулем автомобилей.

Авторы фейковых новостей утверждали, что в соседнем городе, поселке на КПП, на перекрестке стоят экипажи полиции и якобы останавливают все машины с мужчинами за рулем.

Эту информацию опровергло Министерство внутренних дел России.



Потом рассказывали, что у жителей республики будут якобы массово изымать автомобили для нужд армии. Эти сообщения также назвали ложными.

Были еще фейковые сообщения о том, что мужчин призывного возраста якобы вылавливают на улицах Авиастроительного района Казани и раздают им повестки. К ним прилагалось непонятное видео. Мэрия Казани официально заявила, что информация – фейковая, действительности не соответствует. К слову, погода на том самом сомнительном видео совсем не соответствовала казанской: в городе несколько дней шел дождь и было пасмурно, на видео же ярко сияло солнце.

«Истеричные люди передают непроверенные факты, проговаривая свою тревогу»

Еще в первую волну фейков «Татар-информ» приводил слова клинического психолога Ирэн Бобровой. Эксперт объяснила: когда происходят значимые события, которые вызывают тревогу, эмоции нередко начинают брать над человеком верх. В таком состоянии люди могут впадать в ступор, в состояние оцепенения. Авторы фейков преследуют цель поделиться своими переживаниями с окружающими.

Ирэн Боброва объяснила, что когда происходят значимые события, которые вызывают тревогу, эмоции нередко начинают брать над человеком верх Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Эта категория людей в состоянии тревоги, острого стресса начинает истерить и беспокоиться. Ведут себя достаточно эмоционально, высказывают свое мнение. Эти истеричные люди как раз и начинают передавать непроверенные факты, словно проговаривая свою тревогу. Частенько добавляя и свою эмоциональную составляющую», – рассказала агентству Ирэн Боброва.

Не стоит и забывать о том, что в отношении России ведется информационная война, примеров которой сегодня масса. Фейки – всего лишь один из видов оружия в этой войне. И чтобы не попадаться на удочку тех, кто пытается активно управлять сознанием пользователей соцсетей, татарстанцам напоминают, что не стоит слепо верить всему тому, что появляется в Сети. Даже при первом подробном изучении той или иной фейковой информации можно понять, что она не соответствует действительности.

Авторы фейков делают ставку на удар по эмоциям читателя. Эксперты советуют: столкнувшись с тревожной новостью, отключите эмоции, попробуйте изучить ее и проанализировать. И ни в коем случае не стоит бездумно пересылать фейковые сообщения друг другу.