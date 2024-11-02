«Так мы приближаем победу»: бавлинский волонтер шьет антидроновые плащи

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Бавлинцы с первых дней начала специальной военной операции помогают бойцам на передовой. Все больше жителей объединяются ради общей победы. Непрерывную работу ведут и волонтеры, в том числе жительница города Лена Шафикова. Она помогает шить необходимые вещи для бойцов СВО.

Огромное желание сделать что-то полезное для военнослужащих на передовой привело Лену Шафикову в торговый центр «Эдем», где развернулся штаб помощи. Уже два года она являются частью этой дружной и большой команды.

«Очень хотелось помочь нашим ребятам, но чем, я не знала. Затем услышала, что в торговом центре „Эдем“ организовали волонтерский центр. Первой туда начала ходить моя сестра, они начали плести маскировочные сети. Я тоже решила подключиться к этой работе, но на тот момент у меня был перелом ноги, поэтому свою волонтёрскую деятельность начала с вязания», — делится женщина.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

По ее словам, примерно после двух месяцев, когда нога зажила, она начала ходить в волонтерский центр. Шила постельные комплекты, защитные маскировочные чехлы на каски, трусы для госпиталя, противопролежневые валики. Потом волонтеры начали шить плащи из оксфорда без подклада. Лена Шафикова сшила четыре таких плаща, а затем приступила к изготовлению антидроновых плащей с подкладом. С весны добровольцы шьют их с пятислойным подкладом.

«Волонтеры изучают информацию, приходят запросы от бойцов. Поэтому совершенствуем, пробуем, ищем какие-то новые варианты», — говорит она.

Плащ-палатка позволяет сохранить тепло и стать незаметным для беспилотников с тепловизорами. Также его можно использовать как укрытие. Лена Шафикова на сегодняшний день сшила 31 такое изделие.

«Занимаемся целой командой, волонтеры на собранные от жителей нашего города средства заказывают нужные ткани. После этого несколько человек занимаются раскройкой и сметкой. А мы уже их забираем, шьем и возвращаем готовые плащи», — рассказывает активистка.

Фото: личный архив Лены Шафиковой

Женщина признается, что процесс пошива антидроновых плащей не долгий, но достаточно кропотливый. Нужно постоянно следить за тем, чтобы не расходились слои ткани. Часто рвутся нитки, изредка ломаются иглы. Но волонтеры не боятся трудностей. Лена Шафикова говорит, волонтеры центра — удивительные, талантливые люди, которые готовы воплотить в жизнь любую нужную идею, и признается, что преклоняется перед их самоотдачей.

«Помогать нашим бойцам стало необходимостью, по-другому мы уже не можем. Каждый из нас должен хоть какую-то посильную помощь оказать, ну, может быть, так мы приближаем победу — каждый на своем месте, на своем посту. Это наш фронт», — убеждена она.

Лена Шафикова также пишет письма участникам СВО. Она уверена, что вера, частичка домашней теплоты вдохновляют их в трудные минуты: «Ребята, родные, держитесь, мы с вами! И пусть вас Всевышний и ангел хранит. Фашизм не пройдет и победа за нами. А павших героев запомнит гранит».

Лена собирается помогать военнослужащим и дальше — ведь даже один плащ или одна сеть могут спасти несколько жизней.

Фото: личный архив Лены Шафиковой

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