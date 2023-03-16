Источник: ТАИФ выкупит у СИБУРа энергокомпанию ТГК-16

Татарстанский холдинг ТАИФ, который два года назад расстался со своими главными активами в рамках консолидации с СИБУРом – нефтехимическими компаниями и генерирующей ТГК-16, вскоре снова станет собственником энергокомпании, которую сам же и создал в 2010 году. О том, что подобная рокировка вот-вот станет реальностью, «Татар-информ» узнал от нескольких источников.

По их данным, СИБУР проводил некий конкурс среди нескольких претендентов, в числе которых были в том числе федеральные гиганты «Интер РАО», «Газпром-энергохолдинг» и «Т Плюс». Но в итоге продать энергокомпанию было решено ТАИФу. По данным наших источников, о сделке будет объявлено в апреле.

Ни в ТАИФе, ни в СИБУРе на запросы «Татар-информа» не ответили.

О том, что СИБУР изучает варианты продажи ТГК-16, которую он консолидировал в 2021 году вместе с «Казаньоргсинтезом», «Нижнекамскнефтехимом» и другими активами ТАИФа, представитель компании сообщил «Татар-информу» в ноябре 2022 года. В СИБУРе такое решение объясняли тем, что основные приоритеты для холдинга, предприятия которого рассредоточены в двух десятках регионов России, – эффективное развитие нефтегазохимического бизнеса и обеспечение отечественного рынка синтетическими материалами. Локальная энергокомпания в этом контексте, конечно, была важна для «обеспечения основных производств», «но в широком смысле профильной деятельностью не является». Тем более что в других регионах у СИБУРа подобных активов никогда не было.

С учетом высокой степени интеграции ТГК-16 в бизнес-активы в Татарстане, СИБУР сразу заявлял, что наиболее желательный вариант развития событий – это передача «части энергетической инфраструктуры профильному инвестору с понятным опытом успешного взаимодействия с СИБУРом для дальнейшего развития ТГК-16 как субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности».

Подробнее читайте в материале: Alberta возвращается к Альберту: ТАИФ выкупит у СИБУРа свою энергокомпанию ТГК-16.