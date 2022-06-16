ТАИФ избавился от управляющей компании в названии

АО «Управляющая компания «ТАИФ» переименовано в АО «ТАИФ», следует из базы данных ЕГРЮЛ.

Компания сменила название 15 июня.

Управляющая компания «ТАИФ» была создана в 2019 году «ТАИФом» при подготовке к продаже нефтехимических активов группы. В нее вошли нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК», «ТАИФ-инвест», сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» и другие.

В прошлом году 100% акций головной компании группы – АО «ТАИФ» – купил СИБУР, вместе с принадлежащими ей акциями «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и ТГК-16 за 15% в объединенной компании и 3 мрлд долларов в рассрочку.

СИБУР в апреле этого года переименовал приобретенное АО «ТАИФ» в ООО «СИБУР-РТ».