Историческая сделка: СИБУР приобретает ТАИФ за 15% своих акций и 3 млрд долларов

В Татарстане завершается крупнейшая сделка: СИБУР приобретает ТАИФ, а вместе с ним и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и генерирующей компании ТГК-16. Подробности заключения союза – в материале ИА «Татар-информ».

ТАИФ и СИБУР окончательно договорились об условиях слияния, что позволит объединенной компании попасть в пятерку основных мировых производителей отрасли

Фото: president.tatarstan.ru

Партнеры решили ускориться

В Казанском Кремле сегодня подписали два соглашения, которые имеют большое значение для Татарстана и нефтехимической отрасли России.

Крупнейшие нефтехимические компании России - ТАИФ и СИБУР окончательно договорились об условиях слияния, что позволит объединенной компании попасть в пятерку основных мировых производителей отрасли.

Сделка пройдет в два этапа. На первом акционеры ТАИФа получат15%-ную долю в СИБУРе в обмен на контрольный пакет акций ТАИФа. Вторую часть планировалось выкупить за деньги в перспективе. Сегодня компании договорились ускориться – оставшийся пакет акций будет приобретен досрочно. Расплатиться СИБУР планирует с помощью займа ­– размещения биржевых облигаций.

СИБУР рассчитывает консолидировать 100% акций ТАИФа в течение нескольких дней.

«Событие не рядовое. Это большая, крупная сделка мирового уровня. СИБУР всегда был партнером республики по всем вопросам, была выстроена поставка сырья, работа по технологиям, обмену опытом. И, конечно же, решение о создании глобальной компании нами было поддержано. Это связано с дальнейшим ростом: новые рынки, новые задачи», - сказал после подписания Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Заключение соглашений позволит решить вопрос с сырьевой базой – «слабым звеном» татарстанских предприятий. Также, по мнению Президента РТ, это позволит предприятиям согласованно работать на рынке. Он подчеркнул, что компании, которые приобретает СИБУР, останутся крупными налогоплательщиками Татарстана.

«В добрый путь! Наше желание – согласованно хорошо работать и быть вашей поддержкой и опорой», - сказал Минниханов.

Председатель совета директоров СИБУРа и его основной акционер Леонид Михельсон сообщил, что проблему с обеспечением сырьем можно считать уже решенной. «Мы обеспечим всю необходимую сырьевую базу для развития нефтехимического производства в Татарстане. Конечно, мы не прекратим все начатые проекты. Это вообще не обсуждается. Мы начнем новые проекты. Нас привлекает, что площадка позволяет – по энергетике по площади – создавать новые производства», – отметил Михельсон.

Соглашение, гарантирующее Татарстану исполнение ряда обязательств новым собственником, скрепили Леонил Михельсон и Рустам Минниханов Фото: president.tatarstan.ru

Компании продолжат инвестиционные и социальные проекты

Еще одно соглашение гарантирует Татарстану исполнение ряда обязательств новым собственником. Это договоренности скрепили Минниханов и Михельсон.

«Стороны договорились об объединении усилий, направленных на развитие и укрепление экономической стабильности Татарстана, формирование на территории региона благоприятного инвестиционного климата», — сообщила пресс-служба СИБУРа.

Стороны планируют реализацию совместных проектов, в том числе тех, которые позволят снизить выбросы парниковых газов. Отдельный пункт касается создания благоприятных условий для повышения уровня жизни населения через благотворительную и спонсорскую помощь социальной сфере. Кроме того, предполагается совместная работа по подготовке кадров для нефтегазохимии и энергетики.

Рустам Минниханов раскрыл журналистам некоторые подробности документа. В частности, предприятия, которые войдут в группу СИБУРа – «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» и ТГК-16 останутся самостоятельными юридическими лицами «со всеми полномочиями, с налоговой базой». Он отметил, что такая позиция сохранится как минимум до завершения всех инвестиционных проектов.

В соглашении оговорено неухудшение финансового положения компаний. «Там (в соглашении — прим. Т-и) написано, что хуже, чем было, они работать не могут», — констатировал Президент РТ. При этом и сам СИБУР, по его мнению, будет заинтересован в наращивании финансовых и производственных показателей, чтобы окупить вложенные инвестиции.

Еще один важный для республики вопрос — обязательство реализации всех инвестиционных программ на предприятиях, которые приобретает СИБУР. При этом сам ТАИФ, сдерживали в этом, по словам Президента РТ, два фактора: долговая нагрузка и сырьевое обеспечение.

«Все обязательства, которые по нашей программе развития нефтегазохимического комплекса были, они (СИБУР — прим. Т-и) полностью приняли и говорят: это только то, что было. Мы сюда привнесем еще много другого. Нам тоже это импонирует», — добавил Рустам Минниханов.

Кроме того, он отметил, что крупные компании, которые приобретает СИБУР, участвовали в социальных проектах, поддерживали как детский, так и профессиональный спорт — хоккей, футбол. «Мы в соглашении это тоже прописали, что они участвуют», — заключил Президент РТ.

По его словам, в целом сошлись интересы всех сторон. «Этот шаг сделан правильно», — уверен Президент РТ.

«Я официально заявляю, что данная сделка принесет для республики, для жителей республики, для компаний (которые приобретает СИБУР — прим. Т-и) и для СИБУРа пользу, потому что такая компания будет стоить совершенно по-другому. Эта компания сможет реализовывать большие проекты, потому что она уже в пятерке мировых компаний», — отметил Минниханов.

Председатель совета директоров ТАИФа Альберт Шигабутдинов сказал журналистам, что объединение потребовало самое развитие компаний. «Есть огромные сомнения и большие риски, что мы не сможем удержаться в том положении, которое сегодня ТАИФ имеет в экономике России», – отметил он.

Шигабутдинов так проиллюстрировал эффект от объединения: «Если акционеры, государство получало от СИБУРа рубль, то и от нас – рубль. Мы вместе сложившись начинаем получать 6 рублей».

Дмитрий Конов не стал раскрывать сумму сделки Фото: president.tatarstan.ru

Для расчетов с акционерами ТАИФа СИБУР займет деньги на бирже

Председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов не стал раскрывать журналистам сумму сделки.

«Мы оценили ТАИФ в 15% акций объединенной компании (…) И в определенную денежную выплату. (…) Денежное вознаграждение будет в форме облигаций, которые выпущены и передаются акционерам ТАИФа в рамках закрытия сделки», – сказал он.

Конов также не стал уточнять общую сумму облигаций, отметив, что они выпущены и зарегистрированы.

По данным Московской биржи, 22 сентября было зарегистрировано 11 выпусков облигаций СИБУРа на 3,025 млрд долларов.

Конов напомнил, что вторую часть акций ТАИФа планировалось приобрести до 2030 года. Однако в процессе работе над сделкой стороны пришли к мнению, что можно найти другую форму.

«Мы договорились о досрочном исполнении опциона и практически одномоментном закрытии сделки на все 100%. Почему мы считаем это правильным? Первое - мы понимаем, что это ускорит реализацию инвестиционных проектов. Второе – мы понимаем, что это поможет реализации кадрового потенциала и группы компаний ТАИФ и СИБУР. Третье – мы понимаем, что с точки зрения социального партнерства с республикой в объединенной компании сразу, с консолидацией 100% ТАИФа, нам будет проще, прозрачнее, понятнее. Четвертая тема – мы понимаем, что с точки зрения и сырьевого обеспечения, и различных коммерческих вопросов, и то, что модно называть синергией, у нас есть возможность их быстрее реализовать. Что как с точки зрения акционеров, прибыли и налоговой базы, для всех, как нам кажется, было бы лучше», - пояснил глава СИБУРа.

Именно исходя из этих соображений и было принято решение об ускоренном приобретении 100% акций ТАИФа. «Практически в те же сроки, когда 15% СИБУРа будет обмениваться на 50% ТАИФа, за облигации СИБУР получит и второй пакет ТАИФа тоже», - сказал Конов.

Он также заявил журналистам, что перевод предприятий на давальческую схему (оказание за определенную плату услуг по переработке) предприятий в Татарстане не предполагается и заключенные соглашения это гарантируют. Также СИБУР не планирует в ближайшее время перестановок в топ-менеджменте ТАИФа.

Согласно материалам СИБУРа, акционеры ТАИФ суммарно станут одним из крупнейших владельцев компании. После размещения дополнительных акций структура акционеров станет следующей: Михельсону будет принадлежать 30,6%, акционерам ТАИФа – 15%, Геннадию Тимченко – 14,5%, бывшему и нынешнему топ-менеджменту СИБУРа ­– 12,3%, СОГАЗ – 10,6%, китайским Sinopec и Silk Road Fund – по 8,5%.

Отношения компаний не всегда были безоблачными. В начале 2000-х компании вели ценовую борьбу на рынке. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Компании прошли этановую войну

Сегодня компании достигли полного взаимопонимания, однако отношения компаний не всегда были безоблачными.

В начале 2000-ных компании вели ценовую борьбу на рынке. Так, в 2002 году глава «Казаньоргсинтеза» Наиль Юсупов жаловался, что на ухудшение финансовых показателей предприятия влияет, в том числе, конкурентная борьба, которую «Казаньоргсинтез» вынужден был вести с «Газпромом» и на тот момент его дочерним предприятием СИБУРом. Юсупов отмечал, что СИБУР, пользуясь дешевым сырьем, открыто демпингует на рынке, вынуждая казанских конкурентов предпринимать те же шаги.

В 2004 году появились первые сообщения о возможном приобретении СИБУРом «Казаньоргсинтеза». ТАИФ и СИБУР опровергли эти слухи.

В 2006 году СИБУР стал агентом «Газпрома» по переработке этана – основного сырья для «Казаньоргсинтеза», который поступает с Оренбургского гелиевого завода. Условия были невыгодными для КОСа – половину сырья завод покупал, половину перерабатывал по давальческой схеме (компания по заказу перерабатывала этан в полиэтилен).

Компании прошли через этановую войну: «Казаньоргсинтез» в десятки раз снижал объем переработки этана по давальческой схеме, в ответ «Газпром» остановил поставку этана на завод, устроив трехмесячную блокаду.

В период баталий возникла идея покупки части КОСа СИБУРом. В 2008 году Конов в интервью «Ведомостям» сообщал, что рассматриваются различные варианты покупки «Казаньоргсинтеза». Переговоры велись как с ТАИФом, так и с властями Татарстана. «Есть принципиальное согласие на возможность вхождения СИБУРа в акционерный капитал и наше участие в дальнейшем развитии предприятия», - говорил Конов.

В том же году по нефтехимической отрасли ударил мировой финансовый кризис. Компании столкнулись с падением платежеспособности клиентов и сужением рынка сбыта. В результате СИБУР внес коррективы в текущую деятельность, объявил о жестком сокращении неэффективных затрат и оптимизации бизнес-процессов.

«Казаньоргсинтез» же оказался на грани банкротства – компания в 2008 году получила 2,8 млрд рублей убытка, при этом ее долг составлял около 25 млрд рублей. Спасать предприятие в Казань прибыл первый вице-премьер Игорь Шувалов, который пообещал предоставить госгарантии на 15 млрд рублей. Однако он отмечал, что система поставок сырья на предприятие непрозрачна.

Точку в многолетнем споре поставил Путин – на совещании в Нижнекамске в 2009 году были достигнуты договоренности об условиях поставок этана на казанский завод. «Нам удалось разрешить многолетний спор (...) цены, сроки и объемы поставок сырья стороны скрепили подписями», - цитировали Путина «Ведомости».

В 2009 году «Казаньоргсинтез» подписал прямой договор на покупку сырья у «Газпрома», исключив СИБУР из схемы поставок. Он предполагал поставку 290 тыс. тонн этана в год с возможностью увеличения. Это позволило КОСу рефинансировать свой долг, компания уже в следующем году вышла на прибыль, за счет которой погашала кредиты.

Точку в многолетнем споре поставил Путин – на совещании в Нижнекамске в 2009 году были достигнуты договоренности об условиях поставок этана на казанский завод Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Крупные партнеры привлекаются, когда денег не хватает, или человек хочет выйти из бизнеса»

О необходимости укрупнения нефтехимических производств в России говорил Путин на том же совещании в Нижнекамске в 2009 году, где обсуждался вопрос сырья. «Мировой тенденцией последних десятилетий является укрупнение нефтехимических производств и реализация все более масштабных проектов. В России в то же время шло обратное движение - происходило дробление производственных комплексов, разрушались традиционные связи между предприятиями. Конечно, все эти отрасли должны работать в рынке, но они должны быть конкурентоспособными. А конкурентоспособность не обеспечить малыми силами и высокими затратами», - подчеркивал он.

Он отмечал, что необходимо укрупнение и консолидация этой отрасли промышленности. «Государство должно всемерно способствовать этому процессу. И будет намеренно это делать», - заявлял Путин.

Впервые публичное заявление о возможности привлечении стратегического партнера три года назад сделал Альберт Шигабутдинов, покидавший должность главы ТАИФа в интервью «Ведомостям». Он сообщал, что общая инвестиционная программа группы на 2012-2030 годы оценивается в 2 трлн рублей и допустил возможность создания партнерства для ее реализации.

«Продажа совсем небольших пакетов акций нас не интересует. Появление мажоритарных акционеров – может быть. Вопрос их привлечения не закрыт. И у нас такое желание есть, и предложения поступают, но пока отвергаются акционерами. Крупные партнеры привлекаются в двух случаях: или денег не хватает, или, когда человек хочет выйти из бизнеса. Сегодня у ТАИФ пока ни того ни другого нет», – говорил Шигабутдинов.

На уточняющий вопрос предполагается ли привлечение в теории акционеров в группу ТАИФ в целом или про продажу пакетов, Шигабутдинов сказал:

«Возможны разные варианты. Может быть, и ТАИФ, и «Нижнекамскнефтехим», и «Казаньоргсинтез», и ТАИФ-НК, и ТГК-16. Вариант, который будет самым финансово-экономически выгодным, и будет выбран. Я бы на месте потенциального инвестора лучше акции ТАИФ купил».

Михельсон же в этом году сообщал журналистам, что идея объединения СИБУРа и ТАИФа родилась еще 10 лет назад, а толчком к реализации стало совещание у Президента Владимира Путина по развитию нефтегазохимии в декабре 2020 год в Тобольске, где находится крупнейший завод СИБУРа — «Запсибнефтехим».

«Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 трлн рублей», - говорил Путин на совещании.

Альберт Шигабутдинов, покидая должность главы ТАИФа, допускал возможность создания партнерства для реализации инвестиционной программы Фото: president.tatarstan.ru

С расчетом на вхождение в ТОП-5

В апреле этого года СИБУР и ТАИФ объявили, что приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Отмечалось, что создание объединенной компании позволит повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке и создаст дополнительные возможности для роста российской нефтегазохимической индустрии. «После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков», – заявлялось при подписании документов.

Предполагалось создать эффективную систему сырьевого обеспечения для полной загрузки мощностей и дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане. Также было заявлено о продолжении финансирования инвестиционной программы ТАИФа, которая на ближайшее 10-летие оценивается в 1,5 трлн рублей.

Шигабутдинов тогда прогнозировал, что к 2030 году ожидается существенное увеличение налоговых платежей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан до 50 млрд рублей в год.

В апреле этого года СИБУР и ТАИФ объявили, что приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Перед сделкой компании «ТАИФа» выплатили 28 млрд рублей дивидендов, СИБУР – 124 млрд

Перед объединением компании рассчитались с акционерами за работу предприятий в первом полугодии – до совершения сделки.

«Казаньоргсинтез» решил выплатить 10,3 млрд рублей, «Нижнекамскнефтехим» — 17,5 млрд рублей, суммарно акционеры получат 27,8 млрд рублей. Обе компании направили по 70% от чистой прибыли за первое полугодие 2021 года. Причем промежуточные дивиденды компании выплатят впервые. Общая сумма дивидендов от обеих компаний, полагающаяся ТАИФу, исходя из официальных данных, составит около 19 млрд рублей.

Акционеры СИБУРа в свою очередь решили выплатить за первое полугодие 123,5 млрд рублей, в том числе 110,1 млрд рублей в виде денежных средств, еще 13,4 млрд компания выплатит в виде акций «Нипигаза» совладельцам СИБУРа пропорционально их долям.

«Выплаты дивидендов относятся к периоду до совместной работы / объединения ТАИФа и СИБУРа. Действия компаний по распределению доходов от деятельности до сделки зависят исключительно от решений их акционеров. Компании друг друга информируют о дивидендах и выплатах, но соответствующие решения принимаются акционерами каждой компании отдельно. Это их право и не сказывается на условиях объединения», — сообщал ранее ИА «Татар-информ» представитель СИБУРа.

СИБУР рассматривает возможность выхода на IPO объединенной компанией с ТАИФом, начиная с 2022 года Фото: tatarstan.ru

СИБУР повысит свою оценку перед IPO

Ранее Конов сообщал, что СИБУР рассматривает возможность выхода на IPO (первичное публичное размещение акций) объединенной компанией с ТАИФом, начиная с 2022 года.

По его словам, сделка с ТАИФом отложила планы компании по выходу на IPO. «Я не думаю, что надолго отложила. Но в конечном итоге, я думаю, что в 2022 году или в какой-то другой момент, мы будем выходить (на рынок – прим. Т-и.) уже с другой компанией – объединенной СИБУра с ТАИФом. Компанией большей, компанией со значительным количеством синергии и, я уверен, с более значимыми и визуально заметными финансовыми показателями», — говорил глава СИБУРа в интервью телеканалу «Россия-24».

«За счет сделки СИБУР увеличивает долю на рынке, получает в управление качественные и доходные активы, работающие на растущем рынке, расширяет товарную номенклатуру, повышает свою оценку перед давно обещанным IPO», - сообщил ИА «Татар-информ» аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Калачев.

ТАИФ, по его словам, получает также долю в общей структуре СИБУРа, «которая получит квалифицированную оценку уже сейчас и рыночную – после IPO СИБУРа». В виде акций СИБУРа после IPO эта доля получит еще и рыночную ликвидность.

Предприятия ТАИФ, которые войдут в периметр сделки, прежде всего НКНХ и КОС, получат доступ к сырью и инвестициям, в которых нуждаются.

«Сделка дает синергию, она выгодна, на мой взгляд, всем ее участникам. Единственным минусом можно считать разве что госконтроль над ценообразованием, который станет более жестким из-за монопольного положения объединенной структуры на внутреннем рынке», - полагает Калачев.

На вопрос возможен ли в последующем выкуп у миноритарев акций «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», аналитик сказал: «Не думаю, что 100% консолидация акций НКНХ и КОС имеет смысл. Наличие миноритарных акционеров не особо ограничивает компанию в управлении этими предприятиями. Не вижу, какой дополнительный эффект это дало бы холдингу. Напротив, оба предприятия имеют листинг на бирже и рыночную оценку, которая войдет в консолидированную отчетность холдинга».

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев отметил, что ключевые плюсы для СИБУРа — это увеличение масштабов бизнеса и получение синергии от предприятий ТАИФ. «Это и логистика, и закупки, и маркетинг и R&D направление. Все это позволит улучшить операционные и финансовые метрики», – сообщил эксперт.

С получением ТАИФом доли в бизнесе СИБУРА, который усиливается за счет синергии с НКНХ, КОС компания может рассчитывать на дивиденды и возможность дальнейшего раскрытия стоимости через IPO нефтехимического гиганта.

На вопрос для кого сделка выгоднее он сказал: «Здесь нельзя дать однозначный ответ, так как у СИБУРа в принципе нет рыночной оценки, а стоимость НКНХ и КОС сложно назвать в полной мере репрезентативной из-за невысокой ликвидности. Плюс на текущий момент не до конца ясно, как количественно объединение отразится на результатах участвующих компаний, их инвестпрограммах, дивидендах и дальнейших перспективах».

Он также не стал исключать выкуп акций у миноритариев в будущем. «Однако на текущий момент не совсем ясно, для чего это может потребоваться СИБУРу», - подчеркнул он.

«Активы ТАИФа дополнят бизнес СИБУРа. Если сам СИБУР является крупнейшим производителем полимеров (олефинов и полиолефинов) в России и СНГ, то ТАИФ занимает лидирующие позиции на российском рынке каучуков и пластмасс (64% и 28% соответственно в 2020 году). С операционной точки зрения, согласно расчетам рейтингового агентства Fitch, за счет покупки активов ТАИФ мощности Сибура по выпуску базовых полимеров вырастут с нынешних 3,3 млн т примерно на 1 млн т, а мощности по производству каучука увеличатся почти в три раза. На наш взгляд, консолидация будет также иметь позитивный эффект с точки зрения логистики и торговых цепочек. В целом приобретение ТАИФ, как мы считаем, должно существенно расширить масштаб операций СИБУРа и укрепить его лидерство на рынке. Согласно оценкам, которые приводит газета Ведомости, в результате сделки доля СИБУРа на российском рынке нефтехимической продукции достигнет 70%», - полагают аналитики «ВТБ Капитал».

Аналитики также отметили, что сделка позволит нарастить стоимость СИБУРа в преддверии IPO. «Мы полагаем, что с покупкой ТАИФ и, следовательно, увеличением масштабов своего бизнеса СИБУР делает еще один шаг в сторону повышения своей инвестиционной привлекательности в преддверии давно ожидаемого IPO», - отметили в «ВТБ Капитал».

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru