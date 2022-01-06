Таджикистан направит в Казахстан около 200 миротворцев

Таджикистан направит в помощь властям Казахстана около 200 миротворцев. Военнослужащие будут охранять государственные и военные объекты, а также оказывать помощь силам правопорядка. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах Таджикистана сообщает РИА Новости.

«Все военнослужащие входят в миротворческий контингент организации, неоднократно участвовали в антитеррористических учениях ОДКБ как в Таджикистане, так и на территории других государств-членов», — заявил собеседник агентства.

По его словам, миротворцы готовы к отправке, вероятно, она произойдет сегодня вечером.

Напомним, что ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам стран – членов ОДКБ за помощью из-за беспорядков, вспыхнувших в стране в начале года. Причиной протестов и несанкционированных митингов в республике стало двукратное повышение цен на сжиженный газ.