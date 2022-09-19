Таджикистан и Киргизия договорились об отводе войск от границы

Об отводе военных сил от границы договорились сегодня председатели госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана. Об этом со ссылкой на пресс-службу председателя Согдийской области Таджикистана сообщает ТАСС.

«Со стороны глав ГКНБ обеих стран был подписан протокол, согласно которому дополнительные военные силы и военная техника будут возвращены на постоянное место дислокации и обеспечена безопасность жителей», — отметили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, встреча сторон прошла на приграничном КПП «Гулистон». Главы комитетов обсудили пути для обеспечения стабильности в приграничных районах.

Напомним, что 14 сентября на границе двух республик вспыхнула стрельба. Затем 16 сентября погранслужба Киргизии заявила, что Таджикистан вновь возобновил перестрелку на границе.