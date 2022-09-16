Погранслужба Киргизии: Таджикистан вновь возобновил перестрелку на границе

На границе Киргизии и Таджикистана вновь вспыхнула перестрелка. Столкновения отмечаются по всему периметру границы, заявили сегодня в погранслужбе Госкомитета нацбезопасности Киргизии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее данным, сегодня утром Таджикистан начал обстрел местностей Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз, а также заставы «Самаркандек». Четыре киргизских пограничника получили ранения.

«Таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП и минометы. Личный состав Пограничной службы ГКНБ, дислоцированный в Баткенской области (Киргизия), продолжает вести бои», — отмечается в сообщении.

В Таджикистане же объявили, что стрельбу начали киргизские пограничники «в нарушение договоренности». Атаке, по их данным, подвергся погранпункт «Душанбе» и территории в Гафуровском районе.

Напомним, что столкновения на границе двух государств вспыхивали и утром в среду. Вчера Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выделит 1,5 млн долларов на восстановление, инфраструктуры, пострадавшей в Киргизии во время инцидента.