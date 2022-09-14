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Ру Тат
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Политика
14 сентября 2022  08:17

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

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В среду на границе Киргизии и Таджикистана пограничники двух стран устроили перестрелку. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу киргизского Госкомитета национальной безопасности.

«14 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», — сказано в сообщении.

В службе рассказали, что пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана обнаружил пограничный наряд Погранвойск (ПВ) ГКНБ Таджикистана, нарушивший ранее достигнутые договоренности между сторонами и занявший боевые позиции на неописанном участке государственной границы. 

«Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь», — сообщает погранслужба. 

По ее словам, по состоянию на 06:30 по московскому времени перестрелка периодически начинается и прекращается. 

Согласно предварительным данным, пострадавших и раненых с киргизской стороны нет.

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