На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

В среду на границе Киргизии и Таджикистана пограничники двух стран устроили перестрелку. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу киргизского Госкомитета национальной безопасности.

«14 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», — сказано в сообщении.

В службе рассказали, что пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана обнаружил пограничный наряд Погранвойск (ПВ) ГКНБ Таджикистана, нарушивший ранее достигнутые договоренности между сторонами и занявший боевые позиции на неописанном участке государственной границы.

«Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь», — сообщает погранслужба.

По ее словам, по состоянию на 06:30 по московскому времени перестрелка периодически начинается и прекращается.

Согласно предварительным данным, пострадавших и раненых с киргизской стороны нет.