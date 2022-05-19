SZ: Санкции Запада не нанесли России ожидаемого ущерба из-за Китая, Индии и Турции

Антироссийские санкции Запада не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Авторы статьи акцентируют внимание на том, что перечисленные страны воздержались от широкой поддержки рестрикций в отношении Москвы.

«Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично», — говорится в материале.

Несмотря на санкционное давление, экономика России остается стабильной, а ожидаемого финансового кризиса в стране не произошло, резюмируют авторы.

«ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения», — цитирует авторов статьи РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Евросоюз уже принял пять пакетов ограничительных мер. О подготовке шестого пакета было сказано в апреле, однако 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что на данный момент документ заблокирован.