«Сюда не едут на заработки»: боец из РТ рассказал о настоящих целях на СВО

Военнослужащий из Буинского района Татарстана Петр Киренков после мобилизации близкого друга заключил контракт, чтобы поддержать его на передовой.

Когда в стране началась частичная мобилизация, через Буинский военный комиссариат на специальную военную операцию отправились несколько его близких друзей. И хотя Петр был готов присоединиться к ним, но понимал, что его не призовут, так как он не проходил срочную службу.

Оставшийся в мирной жизни буинец до января 2024 года был с ними на связи, уточнял, какая нужна помощь, интересовался силами противника, военным бытом. 29 января он заключил контракт и вместе с другом уехал в зону СВО. Его друг служил на Херсонском направлении. Там российские войска сдерживали наступление ВСУ на левом берегу Днепра.

Во время длившихся несколько месяцев учений Петр освоил специальность мотострелка. И до сегодняшнего дня служит в одном батальоне вместе с другом.

«Мы на левом берегу Днепра. А на правом берегу украинские войска. Наша главная задача — не допустить наступления врага и укрепления его мощи в прибрежной зоне. За шесть месяцев службы чувствую, что Россия с военной стороны — мощная страна. Столько стран помогают Украине оружием. А мы своими силами, с произведенным у себя оружием не только противостоим, но и идем вперед. У нас сильно чувство патриотизма. Я не могу согласиться, когда некоторые говорят, что в зону СВО едут зарабатывать деньги. Я думаю, что только тот, кто держал в руках оружие, понимает, что такое долг перед страной и настоящая мужская сплоченность», — заявил он.

Недавно боец пришел в двухнедельный отпуск. Его семья живет в Буинске. Старшему сыну 14 лет, второму — 11. Во время службы он поддерживает связь с ними. Петр считает, чтобы в будущем его дети должны отслужить в армии. По его мнению, только служивший человек по-настоящему понимает силу дружбы.

Петр добавил, что слышал — неподалеку на передовой служат другие представители Буинска. И хотя нет возможности встречаться, на сердце всё равно становится хорошо, ведь совсем рядом земляки. Тогда чувство патриотизма, заверил он, становится еще сильнее. Боец с позывным Боцман убежден в победе России.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.