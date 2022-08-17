Сын Салавата Фатхутдинова опубликовал видео со своей свадьбы

Сын народного артиста Татарстана Салавата Фатхутдинова 19-летний Рустам опубликовал видео со своей свадьбы. Торжество прошло 12 августа в отеле Kazan Palace by Tasigo. В супруги он выбрал студентку Казанского медицинского университета Рузию.

Под видео жители оставили для молодых многочисленные пожелания: «поздравляем, очень красивые, будьте счастливы!», «желаем вам хорошей жизни, доброго, продолжительного рода», – написали татарстанцы.

Напомним, предложение руки и сердца молодой человек сделал в конце февраля на IV этапе чемпионата и кубка России по ледовым гонкам в Набережных Челнах на «Кубок Салавата» на глазах у гонщиков и болельщиков. Рустам опустился на колено и протянул девушке коробочку с кольцом.