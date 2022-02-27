Сын Салавата Фатхетдинова сделал предложение своей девушке в Челнах

Сын народного артиста Татарстана, заслуженного артиста России Салавата Фатхетдинова Рустам позвал свою девушку замуж необычным образом. Предложение руки и сердца 19-летний молодой человек сделал на IV этапе чемпионата и кубка России по ледовым гонкам в Набережных Челнах на «Кубок Салавата».

Предложение прозвучало при многочисленных свидетелях — гонщиках и болельщиках. Рустам опустился на колено и протянул девушке коробочку с кольцом. Избранница ответила утвердительно и заплакала. Ведущий прокомментировал событие, отметив, что это «поступок настоящего мужчины».

26 и 27 февраля на городском ипподроме на обновленной трассе в 26-й раз проходят ледовые автомобильные гонки на «Кубок Салавата». Заявки на участие подали сильнейшие гонщики России, в том числе Раис Минниханов, Дмитрий Брагин, Айдар Нуриев, Олег Жаворонков, Расуль Минниханов, Василий Кораблев, Рустам Фатхетдинов.