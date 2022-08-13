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Ру Тат
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Культура
13 августа 2022  21:30

Сын Салавата Фатхутдинова женился

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В Казани сыграли свадьбу Рустам Фатхутдинов, сын народного артиста Татарстана Салавата, с невестой.

В соцсетях появились фото торжества из отеля Kazan Palace by Tasigo, который находится в здании бывшей Шамовской больницы.

Предложение руки и сердца 19-летний молодой человек сделал в конце февраля на IV этапе чемпионата и кубка России по ледовым гонкам в Набережных Челнах на «Кубок Салавата». Предложение прозвучало при многочисленных свидетелях — гонщиках и болельщиках. Рустам опустился на колено и протянул девушке коробочку с кольцом.

 

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