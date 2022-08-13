Сын Салавата Фатхутдинова женился

В Казани сыграли свадьбу Рустам Фатхутдинов, сын народного артиста Татарстана Салавата, с невестой.

В соцсетях появились фото торжества из отеля Kazan Palace by Tasigo, который находится в здании бывшей Шамовской больницы.

Предложение руки и сердца 19-летний молодой человек сделал в конце февраля на IV этапе чемпионата и кубка России по ледовым гонкам в Набережных Челнах на «Кубок Салавата». Предложение прозвучало при многочисленных свидетелях — гонщиках и болельщиках. Рустам опустился на колено и протянул девушке коробочку с кольцом.