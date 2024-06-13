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Сын Кадырова раскрыл детали беседы с Миннихановым о спортивном сотрудничестве
Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр по физической культуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров, сын руководителя ЧР Рамзана Кадырова, накануне обсудили сотрудничество двух республик в области спорта. О деталях встречи чеченский министр рассказал в своем Telegram-канале.
Беседа состоялась в рамках рабочей поездки Ахмата Кадырова в Татарстан. Он передал Рустаму Минниханову слова приветствия от своего отца — Рамзана Кадырова.
Собеседники «обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего сотрудничества между республиками в области развития спорта, проведения спортивных мероприятий различного уровня и реализации совместных проектов». «По многим направлениям нами было достигнуто полное взаимопонимание», — заметил глава Минспорта Чечни.
Чеченский чиновник также обратил внимание на то, что между двумя республиками «сложились теплые братские отношения» и что начало им было положено еще при жизни его деда — первого Президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Он упомянул и значение «мудрой и дальновидной политики» нынешних руководителей регионов для их эффективного взаимодействия по многим направлениям.
«Рустам Нургалиевич попросил передать Рамзану Ахматовичу слова благодарности за огромный вклад в развитие сотрудничества между нашими регионами. Желаю нашим республикам мира, добра и процветания!» — заключил Ахмат Кадыров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сын Рамзана Кадырова назначен министром физкультуры и спорта Чечни.
Видео: t.me/ARKadyrov/.
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