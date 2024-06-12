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Минниханов и Ахмат Кадыров обсудили сотрудничество РТ и Чечни в сфере спорта
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром по физической культуре и спорту Чечни Ахматом Кадыровым. Встреча прошла в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.
Стороны обсудили развитие сотрудничества между республиками в области развития спорта, проведения спортивных мероприятий различного уровня и реализации совместных проектов.
Кроме того, еще одной темой беседы стал обмен опытом и развитие межрегионального взаимодействия при реализации молодежной политики — ранее Ахмат Кадыров возглавлял Минмолодежи Чечни.
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