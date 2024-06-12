Минниханов и Ахмат Кадыров обсудили сотрудничество РТ и Чечни в сфере спорта

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром по физической культуре и спорту Чечни Ахматом Кадыровым. Встреча прошла в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили развитие сотрудничества между республиками в области развития спорта, проведения спортивных мероприятий различного уровня и реализации совместных проектов.

Кроме того, еще одной темой беседы стал обмен опытом и развитие межрегионального взаимодействия при реализации молодежной политики — ранее Ахмат Кадыров возглавлял Минмолодежи Чечни.