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Политика 12 июня 2024 15:37

Минниханов и Ахмат Кадыров обсудили сотрудничество РТ и Чечни в сфере спорта

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром по физической культуре и спорту Чечни Ахматом Кадыровым. Встреча прошла в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили развитие сотрудничества между республиками в области развития спорта, проведения спортивных мероприятий различного уровня и реализации совместных проектов.

Кроме того, еще одной темой беседы стал обмен опытом и развитие межрегионального взаимодействия при реализации молодежной политики — ранее Ахмат Кадыров возглавлял Минмолодежи Чечни.

#Рустам Минниханов
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