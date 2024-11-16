Сын экс-главы Актанышского района РТ Энгеля Фаттахова объявлен в федеральный розыск

МВД России объявило в федеральный розыск Ильнара Фаттахова, сына бывшего вице-премьера Республики Татарстан и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Об этом сказано в базе розыска МВД.

«Фаттахов Ильнар Энгелевич 1985 года рождения объявлен в розыск по статье УК», – сказано в сообщении базы МВД.

Фото: база розыска МВД России

Энгель Фаттахов находится под стражей еще с 22 мая. По версии следствия, Фаттахов с 2018 по 2020 годы договорился с фирмой ПСК «Спецстрой» о реконструкции своего частного дома на общую сумму 21,8 млн рублей. За это чиновник пообещал свое покровительство в заключении договоров подряда на строительство спецобъектов в районе. Фигурирует в деле и молодежный центр «Яшьлек» в Актаныше, который ремонтировала компания «Спецстрой».

Свою карьеру Энгель Фаттахов начал в 1983 году с должности инженера-контролера. Уже в 1995 году стал заместителем главы администрации Сармановского района. В 1998 году он вернулся в Актанышский район, где стал главой администрации района. С 2012 по 2017 год Фаттахов занимал пост министра образования и науки РТ. С 2018 по 2022 год он являлся главой Актанышского района РТ – именно тогда и были совершены, как полагает следствие, преступные эпизоды.