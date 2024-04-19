news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 19 апреля 2024 18:38

Сян Бо: Планируем начать выдавать визы в Китай в Казани к концу года

Скопировать ссылку
Сян Бо: Планируем начать выдавать визы в Китай в Казани к концу года
Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Сейчас в Казани строится консульский центр Китайской Народной Республики. Запустить работу по выдаче виз в Поднебесную планируют к концу этого года. Об этом «Татар-информу» сообщил Генеральный консул КНР в столице Татарстана Сян Бо.

«Сейчас здание ещё строится. Мы хотим завершить все работы как можно быстрее и запустить консульский центр. Думаю, что летом будет готово здание, но выдачу виз мы начнем чуть позже, надеюсь, что к концу этого года», – заявил собеседник агентства.

Напомним, что строительство центра началось в августе прошлого года.

Сегодня Сян Бо встретился с молодыми дипломатами из Татарстана и рассказал им о работе консульства и концепции «Один пояс – один путь».

#генеральное консульство #россия и китай
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2