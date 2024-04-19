«Священная и благородная профессия»: молодые дипломаты РТ посетили Генконсульство Китая

Участники татарстанского конкурса «Молодые дипломаты» посетили Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Казани и встретились с его руководителем Сян Бо. Им рассказали об особенностях взаимодействия стран и инициативы Поднебесной «Один пояс — один путь», заявленной в Москве Председателем КНР Си Цзиньпином.

«Ребята, которые сегодня здесь, — это золотая молодежь России. Думаю, некоторые из вас в будущем станут дипломатами. Считаю, что это священная и благородная профессия. Дипломаты несут уникальную и важнейшую миссию, которая требует уникальных знаний в области международных отношений. Они должны быть преданы своей Родине, их долг — защитить честь и достоинство страны», — поприветствовал молодых дипломатов Сян Бо.

Он рассказал об основных направлениях работы Генконсульства Китая в Казани. Его деятельность охватывает все регионы Приволжского федерального округа. Первым пунктом стало укрепление дружбы и взаимопонимания народов двух стран.

«Мы стараемся помочь молодым людям из России получше понять современный Китай и его будущее развитие. Также мы будем продолжать знакомить народ КНР с Татарстаном и другими регионами ПФО», — пояснил Генконсул.

Второе важное направление — активное содействие дружескому и практическому сотрудничеству между Китаем и регионами ПФО в торговле, инвестициях и других аспектах.

Третьим пунктом, обозначенным Сян Бо, стало совершенствование консульских услуг для граждан Китая, проживающих на территории округа.

Главной темой встречи стало «Содействие построению сообщества единой судьбы человечества». Впервые эта концепция была предложена в 2013 году Председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Москву.

«За последние 10 лет эта идея получила широкую поддержку во многих странах мира, в том числе и в России. Она превратилась из китайской инициативы в международный консенсус», — заявил генконсул.

Молодым дипломатам сотрудники консульства рассказали о главных инициативах идеи: глобальная цивилизация, глобальное развитие, глобальная безопасность и сама программа «Один пояс — один путь».

«Миссия каждого из нас — нести общественную дипломатию в массы. Мы понимаем, что для кого-то это станет призванием и профессией, но помимо этого, мы хотим развивать и общественную дипломатию, когда каждый из нас, вне зависимости от места работы, представляет свою страну, сообщество, ценности. Проект „Молодые дипломаты“ призван научить молодых людей правильно себя позиционировать и изучать другие страны. Для нас Китай — это важный и интересный партнёр», — отметила председатель Академии молодежной дипломатии РТ Дильбар Садыкова.

Она добавила, что сейчас на базе академии работает разговорный клуб китайского языка, а также изучают культуру, кухню и историю Поднебесной.