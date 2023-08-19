В Казани стартовало строительство консульского центра КНР

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В Казани началось возведение консульского центра Китая. Ожидается, что объект будет сдан в конце этого либо начале следующего года. Об этом со ссылкой на пресс-атташе КНР в столице РТ Чэнь Божуя сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Генеральное консульство Китая в Казани открылось в 2018 году, однако из-за пандемии здесь не успели открыть консульский центр, где началась бы выдача виз.

«Накануне я узнал, что сейчас уже начинают строительство консульского центра. Мы надеемся, что в конце этого года или в начале следующего мы уже откроем консульский центр и будет выдавать визы здесь, в Казани», — заявил Чэнь Божуй на VI Глобальном форуме молодых дипломатов, который проходит в эти дни в столице Татарстана.