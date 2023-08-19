Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани стартовало строительство консульского центра КНР
В Казани началось возведение консульского центра Китая. Ожидается, что объект будет сдан в конце этого либо начале следующего года. Об этом со ссылкой на пресс-атташе КНР в столице РТ Чэнь Божуя сообщает ТАСС.
Он напомнил, что Генеральное консульство Китая в Казани открылось в 2018 году, однако из-за пандемии здесь не успели открыть консульский центр, где началась бы выдача виз.
«Накануне я узнал, что сейчас уже начинают строительство консульского центра. Мы надеемся, что в конце этого года или в начале следующего мы уже откроем консульский центр и будет выдавать визы здесь, в Казани», — заявил Чэнь Божуй на VI Глобальном форуме молодых дипломатов, который проходит в эти дни в столице Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»