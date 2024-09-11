«Схватился за нож от обиды»: из-за чего был убит экс-замглавы танкового училища в Казани

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Уберите СМИ, мой подзащитный заикается, когда волнуется»

Сегодня Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО таксиста Даниила Алмазова, которого обвиняют в убийстве бывшего заместителя начальника Казанского высшего танкового училища Валерия Хахина.

Несколько дней назад Казань потрясла новость о том, что в квартире одного из домов на Япеева в центре Казани был найден мертвым экс-замглавы Казанского высшего танкового училища Валерий Хахин. Его тело было завернуто в ковер. Задержать преступника по горячим следам не удалось.

О том, что по подозрению в убийстве задержали водителя такси, стало известно накануне вечером. Сегодня Даниила Алмазова доставили в суд ближе к обеду, с журналистами общаться он не стал – сначала отворачивался от камер, но, поняв бесполезность этого действия, перестал. Зато его адвокат был очень разговорчив, он заявил, что против участия журналистов, поскольку его подзащитный начинает сильно заикаться, когда волнуется.

Это оказалось правдой, но так как процесс открытый и не содержит секретных сведений, суд СМИ выгонять не стал.

Адвокат: «Он оскорбил семью Алмазова»

По версии следствия, причиной случившегося стал старый конфликт. В минувшее воскресенье 8 сентября, Даниил Алмазов под видом курьера проник в квартиру к Валерию Хахину и несколько раз ударил его ножом. От полученных травм Хахин скончался на месте. Украв из дома погибшего вещи, преступник скрылся с места преступления.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адвокат рассказал, что Валерий Хахин якобы оскорбил кого-то из близких Даниила Алмазова. Из-за этого и произошел конфликт. Подробности раскрывать он отказался, сославшись на тайну следствия.

«После вскрытия квартиры, на теле Валерия Хахина было обнаружено множество колото-резаных ран. После задержания Алмазов признал вину полностью и сотрудничал со следствием. Так как он обвиняется в особо тяжком преступлении, есть вероятность, что он может скрыться или начать угрожать свидетелям. Прошу назначить содержание под стражей», – сказала суду следователь.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адвокат в свою очередь парировал заявление следователя тем, что Алмазов полностью сознался в преступлении и готов искупить свою вину – отправиться на специальную военную операцию. Алмазов подтвердил слова адвоката и попросил оставить его под домашним арестом рядом с родственниками.

«Прошу не удовлетворять ходатайство о заключении меня под стражу. У меня есть старший брат и родители, я хотел бы быть с ними», – сказал Алмазов.

Судья принял решение отправить Даниила Алмазова в СИЗО на полтора месяца до 8 ноября.

Согласно данным «Союза Танкистов России», Валерий Хахин – выпускник Казанского ВТКУ 1977 года. Он прошел путь от командира танкового взвода в Группе Советских войск в Германии до заместителя начальника Казанского ВТКУ по вооружению.