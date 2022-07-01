Свыше 60 жителей Татарстана получили консультацию в вопросах газификации

Сегодня в Общественной палате Татарстана прошла горячая линия по вопросам о программе развития газоснабжения и газификации регионов. По итогам мероприятия специалисты проконсультировали свыше 60 жителей республики.

«В основном граждане интересуются, как и куда подать заявку, а также когда будет газ в том или ином населенном пункте. Вопросы довольно стандартны, и на все мы постарались дать компетентные ответы», – рассказал начальник службы технических условий ООО «Газпром трансгаз Казань» Артем Алексеев.

Помимо этого, жители Татарстана активно спрашивали о возмещении затрат на подведение газа к дому и возможности подвести газопровод в различные уголки республики.

Благодаря программе проводится подведение газа до домовладений в отдаленных уголках республики. Так, в 2022 году в Татарстане бесплатно газифицируют свыше 8,5 тыс. домовладений.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин поручил расширить программу газификации. При этом льготники могут получить до 80 тыс. рублей на проведение газа к дому.