«Святую воду нужно принимать только с молитвой»: как казанцы встретили Крещение в буран

Главная праздничная служба Татарстана состоялась в самом сердце Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Будем благодарны Богу за возможность в святые дни молиться в храмах»

Праздник Крещения Господня – один из главный в Православии. Встречать его принято на Божественной Литургиии – праздничной службе в храме. Первое праздничное Богослужение начинается накануне, в Крещенский Сочельник. Тогда и совершают первый чин освящения воды. Вечером этого дня служится Всенощное бдение. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел его в соборе Казанской иконы Божией Матери.

«Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с великим праздником Богоявления Господня, с праздником Крещения в водах Иордана Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа! Святки подошли к концу. Это время было очень скоротечно, но в то же время утешительно. Сегодня мы завершаем чреду праздничных дней. Будем благодарны Богу за то, что Он дал нам возможность в святые дни молиться в Божиих храмах, молитвенно встретить Рождество Христово и Святое Богоявление», – передал владыка Кирилл свои пожелания после службы.

Ближе к полуночи или ровно в полночь в некоторых храмах начинаются первые службы – там собираются верующие, которые после Литургии, вместе с крестным ходом отправляются освящать купель, если поблизости есть водоем. Если нет – воду освящают в церковной купели и затем раздают верующим.

На службу в Богоявленский храм пришли сегодня самые стойкие – людей было заметно меньше, чем обычно на праздничных службах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Там, где возле храма есть река или озеро, купель оборудуют обязательно. Люди уже ночью, сразу после освящения воды, спешат окунуться в ледяную воду. Это народная традиция, «Татар-информ» рассказывал подробно о том, что Церковь не обязывает прихожан купаться в холодной воде. Кто-то из прихожан делают это вслед за Иисусом Христом, которого крестил в водах реки Иордан Иоанн Предтеча.

В этом году Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл главную Крещенскую службу провел в Богоявленском соборе на улице Баумана.

Погода выдалась по-настоящему суровой – метель почувстовала себя хозяйкой и едва ли не замела весь город. Мелкие обледенелые снежинки, которые на огромной скорости гнал ветер, больно врезались в лицо. Может быть, поэтому, на службу в Богоявленский храм пришли сегодня самые стойкие – людей было заметно меньше, чем обычно на праздничных службах.

«У нас в семье принято, что в большие праздники надо ходить в храм. Если есть здравие в душе и в теле, внешние обстоятельства не препятствуют этому» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Святая вода сама по себе ничего не несет, если подойти к ней без веры»

Татьяна Бастрикова пришла сегодня в храм с шестилетней дочкой и супругом.

«У нас в семье принято, что в большие праздники надо ходить в храм. Если есть здравие в душе и в теле, внешние обстоятельства не препятствуют этому. Для меня, как для христианки, очень важно быть на службе в храме, ну а сегодня, в такой большой праздник, я не могла не прийти. Этот праздник очень значим, особенно у нас в России, где все покрыто белым снегом, стоят морозы – у нас все белоснежное, так же как и жизнь человека после Крещения. Говорят же, что Крещение – это новое рождение. Христос показал нам, как надо делать, и мы после этого стали тоже креститься и водой, и духом святым. Я стараюсь брать с собой дочку, она очень любит эти праздники. Если владыка служит где-то рядом с нами, мы всегда приходим», – поделилась Татьяна.

Еще одна прихожанка Богоявленского собора рассказала, что Крещение – это в первую очередь призыв к покаянию.

«Иоан Креститель сказал нам: “Придите, покайтесь”. Иисус Христос своим Крещением показал нам, что спастись можно только духом святым, только молитвой. Поэтому мы сегодня здесь все молимся и говорим: “Слава Богу за Крещение”», – рассказала Валентина Никольцева.

Праздничная служба сопровождалось красивым пением хора Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Она объяснила, что святую воду нужно принимать с особым благоговением.

«Святую воду нужно принимать только с молитвой. Эта святыня сама по себе ничего не несет, если подойти к ней без веры. Не надо набирать ее огромными баллонами, пить как обычную воду. Когда люди поступают так – они просто не ведают. Они не ходят в храм, не слушают проповеди, а на проповеди говорят, что святая вода только с молитвой должна приниматься. На многих емкостях в храмах, где она хранится, написана эта молитва. Ее нужно прочитать, прежде чем сделать глоток. Тогда она подействует», – объяснила женщина.

Началась Литургия ровно в назначенное время – из-за алтаря вышли священнослужители в белых одеяниях вместе с владыкой Кириллом. Началась праздничная служба, которая сопровождалось красивым пением хора.

После завершения митрополит освятил воду и ее смогли набрать верующие. В это время в Казани уже началось освящение купелей.

В 10.30 начался Великий чин освящения воды, который провел иерей Сергий Вохмянин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нас ничего не останавливает, стараюсь каждый год окунаться»

Мы отправились к одной из купелей на озеро Верхний Кабан. Место для купаний здесь каждый год обустраивает руководство танкового училища.

На берегу установили палатку для обогрева и переодевания, в ней затопили дровяную печь, походы к проруби застелили еловыми ветками.

В 10.30 здесь начался Великий чин освящения воды, который провел иерей Сергий Вохмянин, ему помогал один из курсантов. Метель не останавливлась и даже, казалось, набирала обороты.

Желающих окунуться в ледяную иордань не напугала даже снежная буря Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Погода и здесь внесла свои коррективы – поначалу окунуться в иордань пришла лишь одна семейная пара. Супруги приехали из Авиастроительного района.

«Нас ничего не останавливает, я стараюсь каждый год окунаться. Это такое прекрасное чувство – его сложно объяснить. Это такая благодать, ощущаешь жизнь во всей ее полноте, радость! В первую очередь, это не холод, не боль, а именно душевные ощущения! Для меня это связь с Богом через природу», – поделилась Наиля Белоконная.

Женщина отметила, что в Казани окунается впервые, обычно старается ездить в святые места, например, в Дивеево или татарстанское село Аркатово.

Женщина отметила, что в Казани окунается впервые, обычно старается ездить в святые места Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще не закончилось освящение воды, а у купели появилась мужчина – он терпеливо ждал, когда священник закончит обряд и поспешил в ледяную воду. Перекрестился и трижды окунулся с головой.

«Сегодня праздник. Большой праздник. Я – православный. Я служил в ВДВ, а нам десантникам, вообще ничего не сложно», – рассмеялся мужчина, когда мы его спросили об ощущениях после погружения в холодную воду.

Николай Ешков рассказал, что окунается не каждый год, только когда «душа попросит».

«Где-то месяца за два я решил, что в этом году буду нырять. Жена мне не поверила, а я решения свои не меняю. Душа просит», – отметил он.

Считается, что после Крещения вся вода еще три дня остается святой, поэтому те, кто не окунулся сегодня в купель, могут еще успеть это сделать Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще один, кто окунался при нас, Роман Яковлев, спокойно погрузился в прорубь и не торопясь пошел в палатку переодеваться. По пути даже успел дать интервью.

«Я уже шестой год купаюсь. На самом деле – это дело привычки. Прошлый год, правда, пришлось пропустить, был в армии, но в этом году решил традицию не нарушать. Мне очень хорошо – сразу и дыхание учащается. Это не тяжело, только надо предварительно закаляться. Я где-то два месяца принимал контрастный душ», – рассказал Роман.

Считается, что после Крещения вся вода еще три дня остается святой, поэтому те, кто не окунулся сегодня в купель, могут еще успеть это сделать. Главное понимать, для чего это нужно лично вам и соблюдать правила безопасности и рекомендации врачей.