Церковь не обязывает, медики предостерегают: а нужно ли окунаться в прорубь на Крещение?

Отмечать праздник Церковь начинает 18 января, в Крещенский сочельник. Тогда же в различных водоемах освящают воду

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Не допустим большого скопления людей на льду, не пустим пьяных»

На пороге один из главных праздников в православии – Крещение Господне. Это день, когда сам Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. Отмечать праздник Церковь начинает 18 января, в Крещенский сочельник. Тогда же в различных водоемах освящают воду.

Достаточно давно в народе устоялось, что в праздник Крещения нужно окунуться в ледяную прорубь. На пресс-конференции в «Татар-информе» инспектор ГИМС, врач и священнослужитель объяснили, как встретить Крещение безопасно, а также что из того, что в народе считают обязательным, в этот день делать совсем не нужно.

«В МВД по Республике Татарстан поручено не допускать большого скопления людей на льду, не допускать к купелям лиц, находящихся в состоянии опьянения. Министерству здравоохранения поручено организовать разъяснительную работу среди населения по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на воде», – рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Места для крещенских купаний организованы в 34 районах Татарстана. Окунаться люди смогут в водоемах, купелях, а также в родниках глубиной до полутора метров.

В этом году купелей в Татарстане немногим меньше: если в прошлом году их было 105, то в этом – 99. Как отметил Юрий Венедиктов, все зависит от решения муниципалитетов.

Юрий Венедиктов: «Поручено не допускать большого скопления людей на льду, не допускать к купелям лиц, находящихся в состоянии опьянения» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В пяти муниципальных образованиях – в Алексеевском, Бавлинском, Бугульминском, Дрожжановском и Пестречинском – запланированы омовения и обливания в чанах глубиной до одного метра. Всего таких мест 16», – поделился Венедиктов.

Стоит отметить, что из 99 купелей в ночь на 19 января будут действовать только 53 в 23 районах. Днем 19 января доступны для окунания будут 58 иорданей. 20 января – 6 мест для купания, 21 января – 4 места, среди них Раифский монастырь и озеро Ильинское в поселке Васильево.

Каждое место окунания в ледяную воду будет проверено комиссией, в которую войдут инспекторы ГИМС, представители органов местного самоуправления, Русской православной церкви и сотрудники МВД.

«Иордань должна иметь деревянные дно и боковые стенки, ступеньки, перила, что исключает возможность утопления человека и ухода на дно водоема. Схема оборудования иордани утверждена на основании расчетов, представленных Институтом строительства Казанского государственного архитектурно-строительного университета», – отметил Юрий Венедиктов.

Рядом с купелью обязательно должен находиться спасательный круг, веревка, багор и спасательное кольцо с линем «конец Александрова». Запланировано установить 78 палаток для обогрева. У каждой купели будут дежурить спасатели, медики и полицейские. В местах, где купающихся будет больше всего, это, как правило, озеро у Раифского монастыря и озеро Ильинское, будет дежурить до 40 человек.

Всего в праздник Крещения будет задействовано 822 сотрудника РСЧС с привлечением 242 единиц техники Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Всего в праздник Крещения будет задействовано 822 сотрудника РСЧС с привлечением 242 единиц техники.

Юрий Венедиктов напомнил случай, который произошел два года назад на Крещение.

«У нас в республике таких случаев, к счастью, не было. Но мы помним, как в Ленинградской области женщина прыгнула в прорубь и на глазах у мужа и детей утонула. Ее искали неделю. Поэтому купаться нужно только в специально оборудованных местах, иордань должна иметь дно, стенки, что не даст человеку утонуть и поможет избежать трагедии. Напомню, что купание в необорудованных местах – это административное правонарушение. То есть вы еще и штраф можете получить», – добавил Юрий Венедиктов.

«Окунаться нужно в специально оборудованных купелях под присмотром спасателей»

Юрий Венедиктов отметил, что в дни Крещенских купаний люди должны полагаться не только на спасателей, но и самим нужно соблюдать правила безопасности, окунаясь в иордань.

Запрещено:

купаться в состоянии алкогольного опьянения;

нырять и плавать под водой, подавать крики ложной тревоги;

загрязнять и засорять водные объекты и берега;

приводить с собой собак и других животных;

собираться группами на льду у края полыньи;

заходить за ограждения;

купание детей допускается только с родителями или взрослыми родственниками.

В дни Крещенских купаний люди не должны полагаться только на спасателей, нужно соблюдать правила безопасности, окунаясь в иордань Фото: © «Татар-информ»

«Окунаться следует в специально оборудованных купелях у берега, под присмотром спасателей. Перед купанием в купели необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые защитят ноги от острых камней и соли, а также не скользят на льду. Идти к проруби нужно медленно и внимательно», – посоветовал он.

Нельзя нырять в прорубь – прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода, добавил Юрий Венедиктов.

В проруби нельзя находиться больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения. Выйдя из воды, нужно обтереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Чтобы не заболеть, нужно взять с собой чай в термосе, лучше всего если он будет фруктовый или ягодный.

«Церковь не освящает места для купания, она освящает воду»

Еще один совет от МЧС – окунаться с головой не стоит, это может привести к рефлекторному сужению сосудов головного мозга. Настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин подтвердил: троекратное погружение в ледяную воду с головой не является обязательным.

«Купание на Крещение – это все-таки народная традиция, а не церковная. У нас есть церковный устав, который прописывает посты, богослужения, в нем есть пункты про все аспекты церковной жизни и в нем вообще ничего не говорится о том, как надо купаться. Мне кажется, что авторам церковного устава, тем сподвижникам, которые жили в Афоне, Палестине, то есть в теплых краях, не приходило в голову, что на Крещение нужно купаться. Они не прописали этот момент и не прописали, как нужно окунаться – с полным погружением или частичным. Поэтому если в МЧС советуют погружаться не полностью, потому что так безопаснее, я бы посоветовал прислушаться именно к их словам», – отметил иерей.

Иерей Александр Ермолин подтвердил: троекратное погружение в ледяную воду с головой вовсе не является обязательным для православного христианина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Самым главным для православного христианина в Крещение Господне, отметил отец Александр, является посещение праздничной службы. Все остальное к церковной традиции отношения не имеет.

«Наверное, самый популярный вопрос, который возникает в преддверии этого праздника, – обязательно ли окунаться в купель. Нужно понимать, что мы празднуем в этот день и в чем заключается задача Церкви. В праздник Крещения Господня мы вспоминаем события, когда сам Иисус Христос принял крещение от Иоанна в водах Иорданских. Этим он показал всем людям, как нужно делать. Была такая благочестивая традиция, когда паломники приезжали на Святую землю и повторяли то, что делал Господь, и окунались в Иордань. Со временем они стали повторять этот подвиг в других странах. Так и возникла идея купаться на Крещение в водоемах», – рассказал иерей Александр.

Священнослужитель подчеркнул: Церковь не освящает места для купания, она освящает воду.

«Мы освящаем источники воды, чтобы люди могли набрать святую воду. Для православного человека важно понимать, что главное в этот день – быть на богослужении. Основное – это участие в церковной жизни, поход в храм, исповедь, причастие, набрать для себя воды в разумных пределах и поблагодарить Бога за то, что у нас есть эта святыня. На Крещенской службе всегда видно, кто пришел на литургию, а кто – за водой. Те, кто на службу пришел, подходят ближе к алтарю, а те, что за водой, заходят со словами: “Где тут набирать?”», – смеется отец Александр.

Чин освящения воды проходит в конце литургии. Набирать ее можно только после проповеди священника Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Чин освящения воды проходит в конце литургии. Набирать ее можно только после проповеди священника.

«Если вы пришли за водой, в очереди со всеми поругались, эта вода вам будет не в радость, а в осуждение и только в умножение человеческих грехов. Не более. Хотелось, чтобы люди это понимали», – говорит священник.

К слову, вода остается святой и после Крещения, поэтому набрать ее можно и в следующие дни, избежав очередей и давки. Также важно понимать, что окунание в ледяную воду не очистит вас от грехов, подчеркнул отец Александр.

«Гораздо больше мужества и решимости нужно, чтобы человек пришел на исповедь, покаялся в своих прегрешениях, нежели для того, чтобы окунуться в купель зимой», – рассказал иерей.

Священник подчеркнул: окунание в ледяную воду не избавляет от грехов, не снимает порчу и сглаз.

«Попробую объяснить, кому можно окунаться, а кому нет. Если человек живет церковной жизнью, если он соблюдал Рождественский пост, пост Крещенского сочельника, если он был на богослужении, исповедался и причастился, то если он имеет определенное здоровье, почему бы ему не окунуться? Но нужно это делать с пониманием, что это второстепенная вещь. Окунаться нельзя тем, кто ищет во всем этом прощение грехов, пытается избавиться от порчи и сглаза. Замечу сразу, что в православии нет таких понятий, как сглаз и порча. И нельзя окунаться тем, кто превращает это в забавное действие, делает это ради видео в социальных сетях», – считает иерей.

Окунаться не стоит тем, у кого скачет давление, есть заболевания легких, мочеполовой системы, болезни желудка – они в группе риска. Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Окунаться можно только абсолютно здоровым людям»

«Окунание в ледяную воду – это, безусловно, большой стресс для организма. Поэтому первым постулатом является то, что безопасное окунание в воду может быть у людей, которые являются физически абсолютно здоровыми, которые уже закалялись заранее. Лучше если они начали это делать в летнее время, усиливая процедуры на протяжении осеннего периода. Вот такие люди при погружении в холодную воду испытают меньший стресс и после купания у них не появятся проблемы. Если у людей имеются хронические заболевания и нет опыта закаливания, то, конечно, купание могут сопровождать большие риски», – рассказала Главный внештатный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева.

Те, у кого скачет давление, есть заболевания легких, мочеполовой системы, болезни желудка, находятся в группе риска. Окунаться им не стоит, тем более без предварительного закаливания.

«Существует определенный алгоритм погружения в холодную воду, который позволяет минимизировать риски. Сначала нужно снять верхнюю одежду, затем обувь и после – нижнюю одежду. Находиться в воде следует не больше одной минуты, а после выхода из воды сразу же растереться сухим полотенцем и быстро надеть теплую одежду, включая головной убор и обувь. Затем постараться зайти в теплое помещение, где температура выше, чем на улице, и выпить горячий чай», – объяснила медик.

Еще одно «зло» в православный праздник Крещения – алкоголь. Мало того, что в Церкви пьянство считается одним из грехов, так еще и при окунании в ледяную воду он может погубить организм.

«Купание после принятия алкоголя вызывает выраженный спазм периферических сосудов и нарушение кровообращения, поэтому организм мерзнет еще больше. Попросту говоря, мелкие сосуды перестают снабжать кровью внутренние органы, мышцы, кожу. У человека появляется ощущение внутреннего жара, но на самом деле организм испытывает резкий дефицит кислорода», – рассказала врач.

Из-за алкоголя после погружения в ледяную воду может произойти нарушение мозгового кровообращения, тромбозы и инфаркт миокарда, добавила Диана Абдулганиева. Врач объяснила, как нужно закаляться, чтобы не нанести вред здоровью в попытке приобщиться к народной традиции.

«Закаливание имеет три подхода: закаливание водой, закаливание воздухом и комбинированный способ» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Закаливание имеет три подхода: закаливание водой, закаливание воздухом и комбинированный способ. Закаливание начинается в летние месяцы, и постепенно температура воды снижается на один градус, раз в 14 дней. Вот это будет здоровое адаптивное приспособление иммунитета. Закаливание – это тренировка иммунной системы, для того чтобы в стрессовой ситуации организм отреагировал соответствующим образом», – объяснила Главный внештатный терапевт Минздрава РТ.

К слову, в этом году митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл будет служить в Крещение Господне в Богоявленском соборе Казани на улице Баумана. Начало службы в 9 утра.

Ночные службы в Казани пройдут в Введенском Кизическом монастыре на Декабристов, 98, на Архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского на Чистопольской, 30, в храме преподобного Сергия Радонежского на улице Япеева, 2, а также в храме преподобного Серафима Саровского на Сафиуллина, 7.