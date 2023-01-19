Владыка о Крещенской службе в Аркатове: Здесь по-домашнему, сюда приходят люди разных вер

Праздничную Крещенскую службу митрополит Кирилл сегодня отслужил в небольшом старинном храме Пестречинского района Татарстана. Здесь, признался владыка, уютно и по-домашнему, здесь же сегодня правящий архиерей и сам окунулся в крещенскую купель. В праздничном богослужении поучаствовал и «Татар-информ».

Митрополит Кирилл возглавил праздничное Крещенское богослужение в Смоленско-Богородицком храме села Аркатово

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня утром митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил праздничное Крещенское богослужение в Смоленско-Богородицком храме села Аркатово в Пестречинском районе республики.

В Крещенский сочельник владыка совершил вечерню с Литургией святителя Василия Великого в храме Богоявления Господня села Анатыш Рыбно-Слободского района. Вечером того же дня, в канун праздника, архипастырь совершил всенощное бдение в Богоявленском соборе Казани. А ранним утром сегодня отправился в Пестречинский район.

Сегодня, 19 января, отмечается один из главных праздников православных – Крещение Господне. По преданию, в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан. В этот день в храмах освящают воду и многие верующие вслед за Спасителем окунаются в воду.

19 января отмечается один из главных праздников православных – Крещение Гоподне Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане купания проводят в любую погоду, даже при сильных морозах. Однако священнослужители обращают внимание на то, что это не является обязательным – Крещенская вода грехи не смывает. Очищение от грехов происходит на исповеди и причастии.

«Три раза доставали икону Богородицы из болота, она снова оказывалась в воде»

История храма села Аркатово начинается в XVIII веке. По преданию, там, где сегодня стоит белокаменный храм, когда-то находилось болото. В нем пастухи нашли икону Божьей Матери, которая плавала ликом вниз. Ее отнесли владельцу села – капитану Демиду Аркатову. Тот велел поставить икону в часовню, стоявшую при въезде в село. Но икона снова оказалась в болоте, и так три раза – ее относили в часовню, а она оказывалась в воде.

История храма села Аркатово начинается в XVIII веке Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тогда купец понял, что на месте болота нужно построить храм. Строительство его было окончено в 1747 году. Летний придел церкви был освящен в честь Седмиозерной иконы, зимний – в честь святителя Николая. До наших дней сохранилось клеймо Аркатова на колоколах и паникадилах.

В годы, когда село процветало, по архивным данным, здесь жили около трех сотен человек. По данным от 2000 года, всего 29. Несмотря на это, храм Смоленской иконы Божией Матери живет в полную силу. Здесь проходят богослужения, на которых поет квартет из местных жителей.

Для немногочисленных прихожан приезд владыки в их небольшое село – настоящий праздник. Большое событие это и для самого храма.

Несмотря на раннее утро буднего дня, в храме собрались едва ли не все жители села – приехали и верующие из соседних поселений и Казани.

Для немногочисленных прихожан приезд владыки в их небольшое село – настоящий праздник Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У этого храма очень много легенд»

Задолго до приезда владыки начали звонить колокола. Встречать главу Татарстанской митрополии вышли первые лица администрации района. Местные жители выстроились рядом – они ждали появления митрополита, чтобы попросить благословения.

Пока ждали владыку, «Татар-информ» пообщался с верующими, которые пришли сегодня на службу. Жительница Казани Людмила Иванова рассказала, что приезжает сюда почти каждый год в большие праздники. Узнав, что сегодня здесь пройдет архиерейская служба, отпросилась с работы – говорит, не смогла пропустить такое событие.

«Здесь родовое село моей матери, храм мы этот очень любим. У него много разных историй и легенд. Обратите внимание на венцы, которые висят на кресте храма», – указала на купола храма женщина.

С венцами на кресте храма связана красивая легенда Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Она рассказала историю о том, что когда-то жили в Аркатове брат и сестра. Родители их умерли, и детей определили в разные детские дома. Когда они выросли, жизнь снова свела их, но они не догадывалась, что являются друг другу родней, полюбили друг друга. Решили брат и сестра венчаться, и когда в храме началась церемония, а священник уже хотел надеть на головы их венцы, те вмиг взлетели в воздух.

«Я нигде не могла жить, кроме как в Аркатове, мне везде было плохо»

Когда мы начали расспрашивать местных жителей об истории села и храма, они сразу же указали на женщину по имени Ангелина. Оказалось, она уже 12 лет поет в храме, а два с половиной года назад решила перебраться сюда жить. Говорит, что позвало сердце.

«Я нигде не могла жить, мне везде было плохо, но когда ступаю на землю аркатовскую, сразу чувствую, что я дома. Раньше я приезжала сюда петь, но после окончания консерватории в Санкт-Петербурге решила окончательно сюда переехать», – рассказывает Ангелина Хасанова.

Ангелина уже 12 лет поет в храме, а два с половиной года назад решила перебраться сюда жить Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ангелина с особым трепетом относится к этому месту и изучает его историю. По ее словам, венцы действительно висели на кресте много лет, но такие вешали на всех церквях, которые были построены по императорскому указу. Церковь Демид Аркатов построил по указу императрицы, а значит, и венцы здесь могли появиться намного раньше. Но точно уже, конечно же, никто не скажет, говорит женщина.

«Никто не знает, когда произошла история с венчанием, но в любом случае именно те венцы могли обветшать и были утрачены. Когда настоятель храма отец Михаил ремонтировал крест, венцы обновили и сделали литыми», – вспоминает Ангелина.

Для многих жителей Аркатова осталась загадкой и история явленной Смоленской иконы Божией Матери – той самой, которую нашли в болоте. Никто до сих пор не знает точно, сохранилась она или была украдена. В 90-х годах церковь ограбили, и тогда Смоленская икона Богородицы исчезла. Их тогда было две – чудотворная и явленная. Которая из них сейчас находится в храме, не знает никто.

«На самом деле, неважно, какая доска. Богородица явилась здесь через икону, и это явление осталось на самом образе. У всех сомнения, а сомневаться не надо, надо верить, что это она», – считает Ангелина.



«Мы – мусульмане – сюда приезжаем каждый год»

За десять минут до начала службы приехал митрополит Кирилл. Владыка прошел в храм, где его дожидалось духовенство, началась праздничная литургия.

Относительно небольшой храм наполнился светом свечей и пением прихожан. Атмосфера была необычная – по старинным стенам, которые увешаны такими же старинными иконами, можно изучать историю. Как оказалось, храм ни разу не закрывался со дня основания. Вероятно, именно поэтому здесь сохранилось так много старинных образов, сохранились хоругви, надписи на которых уже едва видны. Стены здесь покрыты масляной краской, часть интерьера осталась с советского времени. Люди говорят, что здесь не так давно провели ремонт, благодаря чему трещины на стенах стали поменьше.

Первая часть литургии закончилась, священнослужители во главе с владыкой крестным ходом отправились к купели на реку Иинка, которая протекает в нескольких метрах от храма. Там правящий архиерей совершил великий чин освящения воды. Прихожане собрались вокруг – люди молились, ожидая момента, когда можно будет набрать освященную воду и окунуться в иордань.

У купели на реке Иинка архиерей совершил великий Чин освящения воды Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для желающих окунуться в Аркатове оборудовали купель. Пришли сюда сегодня не только христиане, для людей других вероисповеданий такой обряд тоже имеет много смыслов.

«Мы – мусульмане – сюда приезжаем каждый год. Мы много читали, что вода здесь целебная, особенно сегодня – сколько молитв было произнесено! Многие, кто окунется, начинают верить, добрыми становятся. Эта вода живая!» – рассказала Гульшат Маинская.

«Вода – это все живое вокруг нас, и мы состоим из воды. Поэтому вне зависимости от веры вода эта будет всем помогать. В этот день она особенная. Окунешься и чувствуешь что-то особенное. Вода забирает все плохое», – добавила Диляра Гайнуллина.

Для желающих окунуться в Аркатове оборудовали купель Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К религиозному действу купание отношения не имеет, поэтому сюда приходят и люди другой веры»

Как только Чин освящения воды был завершен, люди проследовали к купели. В числе тех, кто решил сегодня окунуться, оказался и сам митрополит. Выйдя из купели, он поделился своими впечатлениями.

«В советское время эта традиция немного отошла. Потом, когда стали открываться храмы, вновь появилась эта забава. Конечно, никакого прямого отношения к религиозному действу купание не имеет, и поэтому сюда приходят и люди другой веры. Эта традиция дает нам возможность немного взбодриться. Ну а мы имеем надежду, что, искупавшись в этой благословенной крещенской воде, будем здоровее и духом, и телом», – рассказал владыка Кирилл.

Глава Татарстанской митрополии рассказал, что в Аркатово приезжает не впервые, время от времени служит здесь и просто навещает храм. Мы спросили, почему именно здесь сегодня владыка решил провести Крещенскую службу.

«В сегодняшний день здесь все-таки потише. Когда я только приехал в Татарстан, мы поехали в Раифу, там такая суета, а здесь – намоленный старый храм, благословенный источник», – поделился владыка.

В числе тех, кто решил сегодня окунуться, оказался и сам митрополит Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К слову, в Аркатове есть три живоносных источника. Тот, в котором сегодня освятили воду, называется Смоленский. Чуть дальше – Солдатский. Отсюда, по традиции, провожали и провожают солдат. И третий – Глазной. Люди верят, что он исцеляет болезни глаз.

Митрополит отметил, что многие верующие знают это место и приезжают за святой водой и исцелением.

«Мне очень нравится это место – здесь как дома. Душа ведь всегда ищет какого-то утешения, тишины, внутреннего спокойствия. Здесь, в Аркатове, у этого источника есть изобилие. Кто еще не знает об этом месте, обязательно должен приехать, пройтись, осмотреться и помолиться, побыть наедине со Всевышним и почувствовать благодать этого места», – рассказал митрополит.

Считается, что, начиная с 19 января, после Чина освящения воды, и в течение еще трех дней вся вода становится святой. Крещением завершаются двухнедельные Святки. А ровно через месяц у православных начнется Великий пост.