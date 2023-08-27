«Святая Бухара»: какие тайны скрывает мавзолей Саманидов

«На его мавзолее есть символ зороастризма, но только не в явной форме»

– Кто такой Исмаил Самани?

– Исмаил Самани – это единственный правитель в мире, который поднялся со ступени эмира до уровня святого. Могилу Самани долгое время не могли найти. Ее обнаружили лишь спустя 3 года после революции, в конце 1922 года. Могилу не удавалось найти, потому что она находилась в самом центре огромного кладбища.

Когда Исмаил Самани появился на этой земле, то в первую очередь выкупил этот участок у частных домовладельцев и построил в его центре здание мавзолея. Здесь он похоронил отца Ахмада ибн Асада. А кто такой Ахмад ибн Асад? Это единственный человек, который имел на руках грамоту от арабского халифа с правом править на этих землях. Резиденция Ахмада бин Асада находилась в Фергане. Поэтому Исмаил Самани родился там в отцовском доме в 849 году, а умер в 909 году в Бухаре. Другие источники дают, что умер в 907 году. Прожил всего 60 лет. Ему были даны талант, ум, знания. Он правил Саманидской империей 35 лет. Он ее основатель. Империя была настолько велика, что включала в себя территорию Ирана (тогда называли Хорасан), Герат в Афганистане была одной из провинций этой империи, Балх в Северной Индии также входил.



Фото: © «Миллиард.Татар»

Именно Исмаил Самани впервые в истории объявил Бухару столицей. Он по сути создал первое централизованное государство со всеми атрибутами, с административным аппаратом и законодательством. До этого в этом регионе были лидеры отдельных провинций, аналог в русской истории – удельные княжества. Резиденция Исмаила Самани находилась в Арке (городская цитадель). Впервые в истории человечества он создаёт административный аппарат, который разделён по отраслевым направлениям (аналог современных министерств). Было 10 министерств, для которых Самани создает регламент и размещает их в Арке. Для них строится 10 зданий. Министерства называют «дивон». «Дивоне аззиё» – это министерство образования, «дивоне козыйё» – министерство юстиции, «дивоне мульк» – аналог Госкомимущества. В самом Арке создается «диргохе али», что можно перевести как «президентский двор». Уже 12 веков мир идет по стопам Исмаила Самани, как он начертил.

«Он призывал всех к грамоте, поэтому его полноправно можно считать родоначальником первого восточного Ренессанса»

– Тем не менее мавзолей Исмаил Самани затем пропал из вида…

– Мавзолей Самани высится над могилой его отца Ахмада ибн Асада. Затем его внука. Когда он умер, похоронили здесь. Вы спросите, почему мавзолей Самани был окружён могилами? Дело в том, что народы его империи под конец его жизни воспринимали его не как правителя, а как святого, которого даже почитали. До нас дошли сведения, что люди в преклонном возрасте оставляли заветы своими детям, чтобы их после смерти похоронили как можно ближе к Исмаилу Самани, хотя после смерти у него уже не было власти. Это происходило потому, что он сумел завоевать любовь в сердцах своих подданных.



Фото: © «Миллиард.Татар»

Для такой любви было сразу несколько причин. До его прихода в землях Центральной Азии была страшная междоусобная война. Он принёс стабильность, взаимопонимание и мир. Он пришел на эти земли не с мечом, а со знанием и наукой. При его правлении появились основатель медицины Ибн Сина, поэты Фирдауси, Рудаки и т.д. Самани говорил: «Тот человек, который научится читать и писать, будет правителем этих земель наравне со мной». Он призывал всех к грамоте, поэтому его полноправно можно считать родоначальником первого восточного Ренессанса.

«Эта святая земля будет вас тянуть»

– А что можете сказать про архитектуру мавзолея Исмаила Самани?

– При строительстве мавзолея впервые был использован обожжённый кирпич, поэтому он сохранился. Его мавзолей является старейшим строением, дошедшим до наших дней.

От саманидских мастеров осталось великое наследие, которое распространилось по всей Центральной Азии. Когда к мастеру после эпохи Саманидов обращались с просьбой построить здание, то они всегда спрашивали: для какого времени года оно должно быть? Тогда не было угля и газа, и естественными источником тепла было солнце. Поэтому, прежде чем начать строительство, мастера минимум неделю наблюдали за траекторией солнца и луны. Исходя из этого, они ставили двери и окна, а также определяли толщину стен.

Посмотрите на мавзолей, здесь для вентиляции поставлено по 10 окон с каждой стороны. Их всего 40. Если вы зайдете внутрь, то не увидите их. Для этого использовалась технология «гульдаста», то есть «букетная кирпичная кладка». Она позволяет по максимуму использовать днем солнечное освещение, а по ночам – лунное.



Фото: © «Миллиард.Татар»

В самом мавзолее сочетаются элементы исламской и зороастрийской архитектуры. Когда Самани пришел к власти, 10% его подданных продолжали исповедовать эту религию. На его мавзолее есть символ зороастризма, но только не в явной форме. Так, например, кружки над аркой – это главный символ зорострийцев – солнце. Неявны эти символы потому, что зороастризм был уже уходящий религией, и Самани не хотелось сеять смуту среди его подданных. Интересно, что, когда вы заходите внутрь гробницы, то в каждом ее углы появляется теневое изображение льва.

Вы же в первый раз? Сейчас у вас вырабатывается иммунитет. Это не просто Бухара, а святая Бухара. Это сказано великим личностями. Эта святая земля будет вас тянуть.

Владислав Безменов

Фоторепортаж: © «Миллиард.Татар»