«Седьмой святой Бухары»: история Бахауддина Накшбанда и паломнического комплекса

«Руки в труде, сердце Аллаху»

– Как один из старожилов Бухары, что вы можете рассказать об этом месте и о личности Накшбанда?

– Гробница Бахауддина Накшбанда, или Мухаммада ибн Джалаледдина ибн Бурханеддина, – святое место. Он родился в 1318 году, и это рождение предсказал пятый святой (пир) Бухары. Всего в нашей истории было семь святых: Абдулхалик Гиждувани, Мухаммад Ариф ар-Ривгари, Махмуд Анжир-Фагнави, Ходжа Али Рамитани, Мухаммад Бобо Самоси, Ходжа Сайид Амир Кулал. Седьмым был Бахауддин Накшбанди.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Мухаммад Бобо Самоси сказал ученикам: «Отсюда идет такой приятный запах, значит, здесь родится человек, который будет известен на весь мир». Возвращаясь, он снова прошел здесь и сказал, что запах усилился. В тот день Бахауддину было уже три дня.

Дед Бахауддина был близким другом пятого святого, и он мечтал, что отдаст своего внука ему на обучение. Пятый святой зашел к ним, взял на руки трехдневного Бахауддина и сказал: «Теперь это наш сын. Теперь он отводит беды». У него были различные прозвища – «Балагардон» («Отводящий беды»), Увайси, Накшбанд.

Бахауддин Накшбанд – это тоже псевдоним. Бахауддин можно перевести как «Заря религии», а Накшбанд происходит от профессии: «накш» – это создавать узоры на ткани. У него был принцип: «Руки в труде, сердце Аллаху». Что бы он ни делал, он повторял имя Аллаха, и имя Аллаха выгравировалось на его сердце, как узоры, – поэтому он Накшбанд.

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Моя нога наступила на твою голову, скоро весь мир придет к тебе»

На воспитание его взял не пятый святой, как хотел дед Бахауддина, а шестой. Когда это происходило, пятый святой сказал Амиру Кулалу: «Если будут какие-то замечания к его поведению, все претензии к тебе».

И Амир Кулал был очень строг к ученику. Была ситуация, когда учитель выгнал молодого человека из дома, и тот подумал, что если он хочет вернуться, то должен попасть в дом через то место, из которого не выходил, и влез в дом учителя через окно. Учитель все равно был очень зол и выгнал его повторно. Тогда Бахауддин подумал, что раз учитель выгнал его дважды, то пора искать нового наставника. Блуждая по городу, он зашел в чайхану, где увидел азартных игроков. Один из них знатно проигрался, дошло до того, что он поставил на кон свою жизнь. Наблюдая за ним, Бахауддин осознал, что человек поставил свою жизнь на один ход. Тогда что плохого сделал ему его учитель?

Бахауддин решает вернуться в дом наставника. Он ложится у ступеней дома с водой для подмывания. Ночью выпал снег, припорошивший ученика. На следующее утро учитель просыпается и думает: «Я погорячился и плохо поступил со своим учеником». Он встает набрать воды для омовения, открывает дверь и, не заметив Накшбанда, наступает ему на голову. Тогда учитель сказал: «Моя нога наступила на твою голову, скоро весь мир придет к тебе». Так и произошло их воссоединение.

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Чья дыня вкуснее?»

– Правда ли, что Накшбанд умел творить чудеса?

– Бахауддин Накшбанд был простым человеком. Он занимался земледелием, и у него был небольшой садик. Он помогал беднякам и обделенным. Он не думал о завтрашнем дне и все отдавал им. Святые не думают о завтра. Говорили, что место, в которое он приходил, обретало благодать (баракалла).

Был случай, когда он повстречал бедняка и захотел зайти к нему в гости. Бедняк ответил, что не может принять гостя, потому что муки у него лишь на два дня, а возможности купить еще нет. Накшбанд заверил, чтобы тот не переживал, и поселился у него на два месяца. За это время в дом бедняка приходили самые разные гости и приносили с собой угощения. Мука и другая снедь не кончались. Когда Накшбанд ушел, мука была у этого бедняка в большом количестве еще очень долгое время – пока он не рассказал об этом жене. Святой предупреждал не рассказывать об этом чуде. После этого благодать ушла, мука кончилась.

Да, Накшбанд умел творить чудеса. Однажды он поехал в Гиждуван, где родился первый святой. По пути он увидел крестьянина, который очищал от сорняков грядки с морковью. Он подошел к крестьянину и попросил у него стакан воды. Пока крестьянин наливал ему воду, он коснулся пальцем земли, и сорняков не стало. Увидев это, крестьянин в знак благодарности угостил гостя дыней.

После трапезы Накшбанд достал из дыни семечко и посадил его в землю. После этого он сказал крестьянину: «Давай теперь попробуем мою дыню» – и поднял с земли спелый плод. Но перед трапезой он попросил ответить крестьянина на вопрос, чья дыня вкуснее. Крестьянин, не раздумывая, ответил, что дыня Накшбанда. Тот покачал головой и сказал, что вкуснее дыня крестьянина, потому что она появилась на свет благодаря труду, а его дыня выросла благодаря чуду. Он очень уважал труд.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Бахауддин был сторонником зикра хуфия. Это когда человек работает и в это время повторяет «Аллах». Тарикат Накшбанда потому и распространился по миру: его сторонники путешествовали, работали и объясняли людям религию. Бахауддин также занимался целительством: к нему приходили больными, а уходили здоровыми.

Святость Накшбанда признавалась уже в его 18 лет. В одно время с ним жил амир Тимур (Тамерлан), который считал Накшбанда своим учителем. Существует красивая легенда о том, как к Накшбанду пришли люди Тимура с просьбой дать им что-то. Тот ответил, что может дать только глину и песок. Через некоторое время глина и песок превратились в золото.

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Практически каждое столетие у могилы появлялось новое украшение»

– Комплекс вокруг могилы был построен после смерти Накшбанда?

– Когда после его смерти прошло 200 лет, правители Бухары начали облагораживать место вокруг могилы. В 1544 году вокруг нее была построена мраморная ограда. Также рядом возвели мечеть. И практически каждое столетие у могилы появлялось новое украшение. Надир-хан построил вокруг 40 обителей. В 1600 году амир Абдулла-хан построил навес и чилле-хане (место для 40-дневных уединений). В 1800 году амир Музаффар-хан построил место для омовений. Последние работы на комплексе были в 2003 году. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов, посещая могилу в честь 685-летия рождения Накшбанда, предложил поставить у нее навесы с двух сторон, чтобы защитить людей от жары. Навесы и колонны были сделаны из дерева лучшими ташкентскими мастерами.

Навес держат 15 колонн, дерево для которых искали по всему Узбекистану и нашли в области Сырдарьи. Каркас навеса состоит из 15 квадратов, и каждый из них сделан отдельным мастером. Хорезмские мастера сделали обрамление керамикой.

Фото: © «Миллиард.Татар»

– А что находится за этими стенами?

– Кладбища. До 2003 года здесь еще хоронили, но уже 20 лет как кладбища закрыты. Раньше сюда вела дорога с западной стороны, нужно было пройти через трое ворот. У первых ворот были душевые, места доя омовений. Оттуда паломники босиком шли ко вторым воротам. Третьи ворота называются «Баб-ы салям» – «Ворота приветствия». Оказывается, такие ворота есть в Мекке и Медине. И правитель Бухары через эту дорогу разместил свое фамильное кладбище, чтобы люди, проходя мимо, несли и им пользу. В 2003 году появились новые ворота – «Баб-ы ислам», названные в честь религии ислам и первого президента Узбекистана.

У Бахауддина были дочь и сын. Сын умер в детстве. В этот момент Накшбанд был в Мекке и почувствовал это. После себя он оставил своего ближайшего ученика Аттара. А потомки Бахауддина в 18-м и 19-м поколениях живут у нас.

Владислав Безменов

Фоторепортаж: © «Миллиард.Татар»