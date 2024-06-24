Священники Махачкалинской епархии окажут помощь пострадавшим в теракте

Пострадавшим в теракте в Дербенте и Махачкале окажут помощь священнослужители. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Из Махачкалы и Дербента поступают тяжелые новости. Нападения на православный храм и синагогу. Зверским образом убит пожилой священник Русской Православной Церкви - протоиерей Николай Котельников, служивший у алтаря Божия более 40 лет. Мало осудить такие действия, недостаточно сказать, что это варварство и изуверство. Общество и государство должны сделать все, чтобы подобные террористические вылазки, какими бы мотивами нападавшие ни руководствовались, были исключены», – пишет Легойда в своем сообщении.

Нападения на священнослужителей или культовые сооружения, представителям какой бы религии они ни принадлежали, не имеют оправдания, подчеркнул он.

«Храмы и молитвенные места любой религии должны оставаться пространством, где царит мир, где люди могут в тишине и покое обращаться к Богу, без опаски подвергнуться нападению с чьей бы то ни было стороны. Святейший Патриарх и вся Русская Церковь молятся об упокоении отца Николая Котельникова и других погибших, а также о скорейшем выздоровлении раненых», – отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Священнослужители Махачкалинской епархии окажут пострадавшим и родственникам погибших молитвенную и любую другую помощь, которая в их силах, сообщает Владимир Легойда.

В Дербенте одна группа неизвестных напала на православную церковь и синагогу, а в Махачкале другая группа атаковала пост ДПС. Жертвами теракта стали более 15 полицейских. Также был убит 66-летний протоиерей Николай Котельников, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Дербента – ему нападавшие перерезали горло.