Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СМИ: Из-за атак неизвестных в Дагестане погибли священник и церковный охранник
В Дербенте при нападении неизвестных злоумышленников погиб священник, а в Махачкале — церковный охранник. Об этом со ссылкой на имеющиеся у него данные сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, передает РИА Новости.
«<...> отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы <...>, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли», — написал общественник в своем Telegram-канале.
Upd. (19.50): Из-за продолжающихся перестрелок МВД призвало жителей столицы Дагестана не выходить на улицу.
По официальной информации Национального антитеррористического комитета, в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
Согласно предварительным сведениям НАК, в результате терактов погибли священник Русской православной церкви и сотрудники полиции.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Дагестане произошла стрельба, есть погибшие и раненые.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников