СМИ: Из-за атак неизвестных в Дагестане погибли священник и церковный охранник

В Дербенте при нападении неизвестных злоумышленников погиб священник, а в Махачкале — церковный охранник. Об этом со ссылкой на имеющиеся у него данные сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, передает РИА Новости.

«<...> о тца Николая в ц еркви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы <...>, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли», — написал общественник в своем Telegram- канале.

Upd. (19.50): Из-за продолжающихся перестрелок МВД призвало жителей столицы Дагестана не выходить на улицу.

По официальной информации Национального антитеррористического комитета, в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Согласно предварительным сведениям НАК, в результате терактов погибли священник Русской православной церкви и сотрудники полиции.