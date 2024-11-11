Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Священники Казанской епархии доставили печи и автозапчасти танкистам в зону СВО
Силами Казанской епархии была собрана и доставлена гуманитарная помощь для участников СВО. Об этом «Татар-информу» рассказал протоиерей Андрей Зиньков.
«По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла в зону проведения специальной военной операции отправлена очередная гуманитарная помощь военнослужащим из Татарстана. Вместе с иереем Василием Имуковым мы привезли бойцам запасные части для автомобиля «УАЗ», печки-буржуйки, окопные свечи, маскировочные сети, дизельный генератор, медикаменты, тактические аптечки, флаги Спаса Нерукотворного», – рассказал отец Андрей.
Священники также навестили иерея Ростислава Икрамова, который духовно поддерживает бойцов в зоне СВО. Священнослужители, доставив бойцам гуманитарную помощь, отслужили молебен и благословили военнослужащих.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»