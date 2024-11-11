Священники Казанской епархии доставили печи и автозапчасти танкистам в зону СВО

Силами Казанской епархии была собрана и доставлена гуманитарная помощь для участников СВО. Об этом «Татар-информу» рассказал протоиерей Андрей Зиньков.

«По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла в зону проведения специальной военной операции отправлена очередная гуманитарная помощь военнослужащим из Татарстана. Вместе с иереем Василием Имуковым мы привезли бойцам запасные части для автомобиля «УАЗ», печки-буржуйки, окопные свечи, маскировочные сети, дизельный генератор, медикаменты, тактические аптечки, флаги Спаса Нерукотворного», – рассказал отец Андрей.

Фото предоставлено Андреем Зиньковым

Священники также навестили иерея Ростислава Икрамова, который духовно поддерживает бойцов в зоне СВО. Священнослужители, доставив бойцам гуманитарную помощь, отслужили молебен и благословили военнослужащих.