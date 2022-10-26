«Своих не подведу»: в Тетюшах проводили мобилизованных мужчин

В Тетюшах состоялись торжественные проводы жителей района, призванных по частичной мобилизации. В зал районного Дома культуры пришло много тетюшан, чтобы поддержать защитников Отечества, пишет газета «Тетюшские зори».

Ко всем присутствующим обратился глава района Рамис Сафиуллов. Он призвал мужчин с честью выполнить свой воинский долг.

«Где бы вы ни находились, все будет зависеть от вас, будьте стойкими, берегите себя. Родным скажу — со своей стороны морально поддерживайте бойцов. Наших ребят мы навещаем, общаемся с ними и ждем их возвращения домой живыми и здоровыми», — сказал глава района.

Священнослужители также сказали слова напутствия мобилизованным тетюшанам и благословили их.

Протоиерей Валентин Кострин попросил помнить, что «мы все — одна семья». «То, чему вас будут обучать, внимайте, от этого зависит ваша жизнь. Для нас, поколения внуков и правнуков победителей в Великой Отечественной войне, есть яркие примеры честного служения своему Отечеству», — подчеркнул он.

По словам имама-мухтасиба района Инсафа Залалетдинова, Родину никто не выбирает, в случае опасности каждый должен встать на ее защиту. «В спецоперации участвуют наши братья разных конфессий и разных национальностей, и такое большое испытание, стоящее перед всей нашей страной, мы должны пройти достойно, за нами справедливость, значит, будет и победа»,— отметил он.

Каждый мобилизованный получил мобильный телефон для связи с родными и близкими. А на площади возле автобуса проходило прощание с теплыми объятиями, напутствиями от родных, которые делали семейные фотографии на память.

Вера Казина проводила племянника Вадима из села Киртели: «Он у нас умница, служил, мужественный деревенский парень, мы надеемся на лучшее и ждем его обратно домой», — поделилась она с журналистами.

Призывник Нияз Шигапов из деревни Нижние Тарханы рассказал, что служил в автомобильных войсках в 2010 — 2011 годах. «Настроен позитивно, по-боевому, своих не подведу», — заверил боец.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей. Кабмин Татарстана 24 октября ввел дополнительные меры поддержки для родственников мобилизованных.