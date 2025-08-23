«Своих не бросили»: боец Железный рассказал о спасении товарищей под Старомарьевкой

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах прошла акция в поддержку участников специальной военной операции. Волонтеры показали, как плетут маскировочные сети и изготавливают перевязочные материалы, развернули небольшой музей с экспонатами, привезенными с передовой. Но главным событием стала встреча с военнослужащим с позывным Железный. Его рассказ о том, как под огнем вытаскивали раненых товарищей, произвел большое впечатление на окружающих.

Железный родом из Петропавловска-Камчатского. В Челны он приехал в гости к боевому товарищу. Недавно вышел с линии боевого соприкосновения, где провел уже второй «заход».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Первый был с ноября 23-го по май 24-го года, на южнодонецком направлении, под Старомарьевкой. Может, слышали – там бои были. Получил медаль „За храбрость“ II степени», – рассказал боец.

Награду он получил за поступок, который сам называет просто выполненным долгом.

«У нас были два человека тяжелые, с ранениями. Вытаскивали с ЛБС – примерно 2–3 км несли, выносили с боя, чтобы эвакуировать. За то, что своих не бросили, вытащили, и получили награды. Дай Бог ребятам здоровья, они сейчас на ногах, выздоровели», – поделился он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Самым радостным моментом на фронте Железный считает встречу с боевыми товарищами при возвращении на второй контракт. «Все мы из разных регионов, разных религий и национальностей. Но как-то сроднились еще в первый заход. Там настоящая братская дружба», – говорит он.

Эта история прозвучала особенно трогательно на фоне волонтерской работы, которую в этот день показали челнинцы.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На свежем воздухе прошли мастер-классы: плели маскировочные сети и изготавливали перевязочные материалы.

«Сегодня мы показали изготовление маскировочных сетей. Это самое основное для наших бойцов, потому что в первую очередь – их безопасность. Сейчас особенно актуально: очень много дронов летает, и наши бойцы прячутся под такими сетями», – подчеркнула директор центра «Навигатор успеха» Ольга Айдимирова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сетки плели по особой технике – в форме лепестков. Активисты учили этому каждого желающего. Рядом женщины-волонтеры из бинтов мастерили марлевые тампоны и салфетки.

«Мы делаем марлевые тампончики для госпиталей. Бинты берем разной ширины, нарезаем и складываем так, чтобы удобно было использовать», – показала Галина Мамонтова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Такие средства используются в хирургии для обработки ран. На одну операцию уходит больше сотни тампонов, поэтому запас нужен всегда», – добавила Елена Овчинникова.

Собранные перевязочные средства отправят в госпитали Курска, Тамбова и Севастополя.

А в импровизированном музее можно было увидеть уникальные экспонаты – трофейный украинский квадрокоптер и шлем с пулевым попаданием, который спас жизнь бойцу. «Это наша боевая „Газель“. На ней мы с первых дней СВО начали возить гуманитарную помощь. А эти вещи бойцы передали нам для музея», – рассказал волонтер Ильгиз Сагидуллин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Челнинцы уверены: каждая поездка, каждая сеть и каждый перевязочный материал приближают Победу. История Железного стала живым свидетельством того, что на фронте есть главное правило: своих не бросать.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.