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«Своих не бросаем»: Заинск отправил гумконвой в военные госпиталя ЛНР
Заинск отправил очередную партию шефской помощи в зону проведения специальной военной операции — в военные госпиталя и боевые части, находящиеся на территории Луганской народной республики. 46-й гуманитарный конвой традиционно проводили с бульвара Победы.
«Своих не бросаем!» — таков девиз волонтеров Заинска на протяжении двух с половиной лет.
Активисты и просто неравнодушные жители города загрузили в фуру очередную партию помощи. Общими усилиями были собраны медикаменты, строительные материалы, бочки для питьевой воды и горюче-смазочных материалов, а также многое другое.
Бульвар Победы — точка отправки грузов в зону проведения специальной военной операции. Несмотря на раннее утро, здесь оживленно.
Проводить очередную партию помощи пришли ветераны боевых действий, руководители предприятий, организаций и учреждений, а также обычные заинцы.
Среди них был и Максим Тюкаев, которому в этот день вручили удостоверение ветерана боевых действий.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Шабриной.
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