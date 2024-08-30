«Своих не бросаем»: Заинск отправил гумконвой в военные госпиталя ЛНР

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

Заинск отправил очередную партию шефской помощи в зону проведения специальной военной операции — в военные госпиталя и боевые части, находящиеся на территории Луганской народной республики. 46-й гуманитарный конвой традиционно проводили с бульвара Победы.

«Своих не бросаем!» — таков девиз волонтеров Заинска на протяжении двух с половиной лет.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

Активисты и просто неравнодушные жители города загрузили в фуру очередную партию помощи. Общими усилиями были собраны медикаменты, строительные материалы, бочки для питьевой воды и горюче-смазочных материалов, а также многое другое.

Бульвар Победы — точка отправки грузов в зону проведения специальной военной операции. Несмотря на раннее утро, здесь оживленно.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

Проводить очередную партию помощи пришли ветераны боевых действий, руководители предприятий, организаций и учреждений, а также обычные заинцы.

Среди них был и Максим Тюкаев, которому в этот день вручили удостоверение ветерана боевых действий.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру