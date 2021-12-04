Светлана Малюткина из Альметьевска: «Всегда переживала на „Голосе“, что скажет Градский»

Чемпионка КВН из Альметьевска, певица Светлана Малюткина не прошла этап «нокаутов» и покинула шоу «Голос». Наставница Пелагея сделала выбор в пользу Александра Волкодава, который исполнил «Полонез» группы «Чиж & Co».

Накануне на Первом канале состоялся особенный выпуск шоу «Голос 10» с участием ушедшего недавно из жизни Александра Градского. Это предпоследняя передача, которая была снята заранее.

Градский высоко оценил выступление Светланы Малюткиной, которая исполнила песню Мемоry из мюзикла Cats на русском языке. Маэстро с улыбкой слушал Светлану, а после признался, что «заслушался». «Хорошая работа, хотя терпеть не могу хиты не на языке оригинала», — отметил он.

В беседе с ИА «Татар-информ» Светлана поделилась, что особо трепетно относилась к словам Градского.

«Признаюсь, всегда переживала, что скажет Александр Борисович Градский. Он был строгим и взыскательным критиком и при этом говорил мне всегда только добрые слова, что дорогого стоит. Я ему благодарна. Рада, что успела познакомиться с ним», — поделилась певица.

По словам Светланы, к решению Пелагеи она отнеслась абсолютно адекватно.

«Я понимаю, что выбор сложный, потому что на голосе вокалисты — лучшие из лучших. Я очень благодарна Пелагее, благодаря ей я дошла до этапа „нокаутов“, она открыла во мне новые грани, научила меня многому. Я выросла на этом проекте. „Голос“ подарил мне мгновения, которые я буду с любовью вспоминать всю свою жизнь, и понимать, как же здорово, что я не побоялась, попробовала и у меня получилось. Это колоссальный опыт для меня. Теперь мне кажется, что я могу всё, что нет ничего невозможного», — рассказала собеседница агентства.

В итоге в четвертьфинал «Голоса-10» прошли победители нокаутов — Алишер Каримов, Юрий Навроцкий, Ильхом Тагиров и Александр Волкодав, а также два исполнителя из команды Градского — Виктор Кириллов (перешел в команду Пелагеи) и Юлия Курганова (ее взял к себе Дима Билан).