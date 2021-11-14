Участница «Голоса» из Альметьевска: «Не ожидала, что за меня так будут болеть»

Светлана Малюткина из Альметьевска прошла тур «слепых» прослушиваний в юбилейном шоу «Голос», выбрав в качестве наставника Пелагею. В беседе с ИА «Татар-информ» Светлана рассказала, что в следующем туре удивит зрителей новым номером.

«В следующем этапе, надеюсь, получится удивить. То, что мы исполним в поединках с моим партнером по дуэту, очень контрастирует с тем, что я исполняла на „слепых“ прослушиваниях», — поделилась планами Светлана.

Светлана Малюткина — участница команды «Сборная Татнефти» — не волновалась перед выходом на сцену.

«Честно говоря, волнения не было. Было четкое осознание того, что вот оно — моя мечта осуществляется здесь и сейчас. У меня было единственное желание — выйти и насладиться моментом, разделить это чувство эйфории со всем залом. И я, правда, не переживала, повернутся ко мне или нет. А когда я увидела, что ко мне развернулись два кресла, то была очень благодарна судьбе и наставникам за такой шанс — вновь выйти на эту сцену», — объяснила свои чувства собеседница агентства.

Светлана Малюткина оказалась поражена поддержкой земляков.

«Перед эфиром, увидев, какие добрые слова пишут альметьевцы, разволновалась. Не ожидала, что земляки так будут за меня болеть! Теперь — чувство благодарности за теплые отзывы», — добавила участница «Голоса».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к чемпионке КВН из Альметьевска повернулись два наставника на шоу «Голос».