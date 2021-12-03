Очередной выпуск «Голоса» посвятили Градскому

Выпуск юбилейного сезона «Голос 10» посвятили ушедшему из жизни маэстро — народному артисту России Александру Градскому. Открыл выпуск бессменный ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

«Он был наставником по жизни: мудрый, непреклонный, бесстрашный. Но при этом остро чувствующим каждого. Несмотря ни на что, маэстро отдавался делу, которое любил. Его подопечные на протяжении всего проекта были под его сильным непобедимым крылом», — подчеркнул Нагиев.

Ведущий отметил, даже в те моменты, когда самочувствие Александра Градского было «нестабильным», он не оставлял свою команду без поддержки. «Мы считаем своим долгом показать, над чем мастер работал», — сказал Нагиев.

Сегодня в «нокаутах» на шоу примет участие Светлана Малюткина из Альметьевска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дина Гарипова тяжело переживает смерть Градского, который ушел из жизни 28 ноября.