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Ру Тат
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Культура
3 декабря 2021  21:59
Эльза Кузнецова

Очередной выпуск «Голоса» посвятили Градскому

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Выпуск юбилейного сезона «Голос 10» посвятили ушедшему из жизни маэстро — народному артисту России Александру Градскому. Открыл выпуск бессменный ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

«Он был наставником по жизни: мудрый, непреклонный, бесстрашный. Но при этом остро чувствующим каждого. Несмотря ни на что, маэстро отдавался делу, которое любил. Его подопечные на протяжении всего проекта были под его сильным непобедимым крылом», — подчеркнул Нагиев.

Ведущий отметил, даже в те моменты, когда самочувствие Александра Градского было «нестабильным», он не оставлял свою команду без поддержки. «Мы считаем своим долгом показать, над чем мастер работал», — сказал Нагиев.

Сегодня в «нокаутах» на шоу примет участие Светлана Малюткина из Альметьевска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дина Гарипова тяжело переживает смерть Градского, который ушел из жизни 28 ноября.

#александр градский
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