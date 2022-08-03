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Ру Тат
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Экономика
3 августа 2022  16:31

Швейцария присоединилась к седьмому пакету антироссийских санкций

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Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций, введенных странами — членами Евросоюза против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарское правительство. 

«Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», — сказано в заявлении правительства.

Отмечается, что власти страны также заморозили активы Сбербанка и запретили банку предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.

21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет рестрикций — в него вошло частичное эмбарго на золото, расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к ввозу, включение в черный список 55 физических и юридических лиц.

Санкционное давление Запада на Россию увеличилось после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Ранее сообщалось, что Великобритания ввела запрет на импорт российского золота, угля и нефти.

#антироссийские санкции
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