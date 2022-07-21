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Ру Тат
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Экономика
21 июля 2022  14:48

Шведско-швейцарский концерн ABB решил уйти с российского рынка

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Шведско-швейцарский концерн ABB, занимающийся производством электротехники и энергетическим машиностроением, заявил об уходе из России из-за санкций и спецоперации на территории Украины. 

«АBB приняла решение уйти с российского рынка из-за продолжающейся войны на Украине и воздействия связанных с ней международных санкций», — сказано в заявлении.

Отмечается, что последствия антироссийских ограничений во втором квартале составили 57 млн долларов, 23 млн из которых повлияют на финансовую ситуацию в третьем квартале.

В России на предприятиях компании работают около 750 человек, но многие из них с марта находятся в отпусках. Концерн заверил, что примет все возможные меры для поддержки российских сотрудников. Перед тем, как ABB перестала принимать новые заказы в РФ, на Россию приходилось около 1–2% ее годовой выручки. 

Страны Запада ужесточили ограничения против России после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной операции на Украине, и многие крупные компании начали покидать российский рынок. В ответ российское Правительство предложило им три варианта действий.

 

#антироссийские санкции
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