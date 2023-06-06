Швеция прояснила планы по ядерному оружию после вступления в НАТО

В случае вступления в НАТО Правительство Швеции не видит необходимости в размещении ядерного вооружения на своей территории в рамках «совместных ядерных миссий», которые проводятся в альянсе. Об этом заявил глава Минобороны страны Пол Юнсон.

«Мы не видим никаких ожиданий вокруг необходимости иметь ядерное оружие на нашей территории», — приводит его слова ТАСС.

Министр также отметил, что альянс не оказывает никакого давления на Швецию в этом вопросе, и пообещал, что после вступления в организацию она также будет придерживаться основных принципов НАТО, включая обычное и ядерное сдерживание.

Напомним, Швеция подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс одновременно с Финляндией, о присоединении которой к НАТО стало известно 4 апреля. Процесс вступления Швеции в организацию был приостановлен из-за напряженных отношений с Турцией после протестов в Стокгольме, на одном из которых ультраправый датский политик Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством. Разрешение на проведение этой акции было получено от властей города. После этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что теперь это государство может не рассчитывать на турецкую поддержку по вопросу вступления в альянс.

На этой неделе после переговоров с Президентом Турции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что шведские власти выполнили все требования Анкары и теперь могут присоединиться к НАТО. Также он сообщил, что договорился с Эрдоганом о следующем заседании Постоянного совместного механизма со Швецией – оно пройдет 12 июня.