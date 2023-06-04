Столтенберг: Швеция выполнила все требования Турции и готова вступить в НАТО

После переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования турецкой стороны. По его словам, теперь страна имеет право на присоединение к альянсу.

Для выполнения установленных требований «были предприняты конкретные шаги и изменены законы», отметил Столтенберг. «Я признаю, что демонстрации в Швеции создали трудности. Свобода собраний и свобода выражения мнений должны быть защищены и соблюдены. Но организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО», – цитирует его ТАСС.

Также он сообщил, что договорился с Эрдоганом о следующем заседании Постоянного совместного механизма со Швецией – оно пройдет 12 июня. У Турции есть время на то, чтобы заявку Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе, подчеркнул он.

Напомним, отношения Турции со Швецией стали особенно напряженными на фоне протестов в Стокгольме, на одном из которых ультраправый датский политик Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством. Разрешение на проведение этой акции было получено от властей города. После этого Эрдоган заявил, что шведские партнеры могут не рассчитывать на турецкую поддержку по вопросу вступления в альянс.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подавала вместе с Финляндией, о присоединении которой к альянсу стало известно 4 апреля.