Свалку на землях для многодетных семей в Дербышках убрали за счет бюджета Казани

За 2023 год экологи Татарстана выявили около 2 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления. По материалам правоохранительных органов наложено 150 административных штрафов на сумму 2 млн рублей. Такие данные сообщил на брифинге в Казани первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ - главный госинспектор в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин.

«Вынесено 106 требований о взыскании причиненного вреда окружающей среде на общую сумму 218 млн рублей. К примеру, выявлена свалка в районе Константиновки в Советском районе, предъявлены требования на возмещение вреда на 14 млн рублей», - отметил он.

По данным спикера, основная часть свалки на сегодняшний день устранена. Он также привел еще один пример со свалкой в Дербышках, где складировали мусор на участке для многодетных семей.

«В Дербышках была огромная салка, она ликвидирована. Из бюджета Казани было выделено 58 млн рублей», - заметил Губайдуллин.

Кроме того, по его словам, уже третий год на Гудованцева не решен вопрос со свалкой, продолжаются судебные разбирательства.

Ранее сообщалось, что экологи обнаружили большую незаконную снежную свалку в Алексеевском районе.