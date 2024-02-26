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Экологи обнаружили большую незаконную снежную свалку в Алексеевском районе
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Фото: https://t.me/minecort
В Алексеевском районе выявлена большая незаконная снежная свалка. Ее площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает в своем телеграм-канале Минэкологии РТ.
Захламлено 500 квадратных метров территории, объем свалки достигает 800 кубометров.
В министерстве заявили, что исполкому района уже объявлено предостережение о недопустимости нарушения. Свалка должна быть ликвидирована в течение 60 дней.
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