Экологи обнаружили большую незаконную снежную свалку в Алексеевском районе

Фото: https://t.me/minecort

В Алексеевском районе выявлена большая незаконная снежная свалка. Ее площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает в своем телеграм-канале Минэкологии РТ.

Захламлено 500 квадратных метров территории, объем свалки достигает 800 кубометров.

В министерстве заявили, что исполкому района уже объявлено предостережение о недопустимости нарушения. Свалка должна быть ликвидирована в течение 60 дней.