news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 26 февраля 2024 23:18

Экологи обнаружили большую незаконную снежную свалку в Алексеевском районе

Скопировать ссылку
Экологи обнаружили большую незаконную снежную свалку в Алексеевском районе
Фото: https://t.me/minecort

В Алексеевском районе выявлена большая незаконная снежная свалка. Ее площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает в своем телеграм-канале Минэкологии РТ.

Захламлено 500 квадратных метров территории, объем свалки достигает 800 кубометров.

В министерстве заявили, что исполкому района уже объявлено предостережение о недопустимости нарушения. Свалка должна быть ликвидирована в течение 60 дней.

#свалка #снег
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100