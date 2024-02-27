Минэкологии Татарстана: На месте свалки в овраге села Прости забили родники

Пилотные проекты для всей страны в сфере экологии успешно реализуются в Татарстане. За последние шесть лет в регионе реализованы крупные мероприятия за счет федерального бюджета. Это ремонт гидротехнических сооружений, берегоукрепительные работы, ликвидация свалок и рекультивация загрязненных земель. Об этом рассказал сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«С 2018 года в республике отремонтировано 92 ГТС. Проведена реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу Камы в Елабужском районе. Построено берегоукрепление Камы Куйбышевского водохранилища в селе Именьково Лаишевского района», — сказал он.

Шадриков сообщил, что благодаря проведённым работам исчезла с карты Татарстана свалка, которая на протяжении многих лет отравляла жизнь нижнекамцам. Это свалка в районе села Прости.

«Вы все помните, сколько сюжетов и статей вышло по поводу пожаров на этом объекте, а сейчас местные жители рассказывают, что в этом овраге забили родники», — заметил Шадриков, обращаясь к журналистам.

Кроме того, была ликвидирована крупная свалка в Мензелинске.

«Эффект – это здоровая почва, грунтовые воды, а значит здоровая экология», — отметил Шадриков.

В селе Шемордан Сабинского района восстановлены нарушенные земли, в этом году завершается реабилитация второго участка. Благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» в регионе удалось улучшить состояние четырех водоемов.

Также по проекту «Оздоровление Волги» завершен демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища, на эти цели направлено более 930 млн рублей.

«В рамках проекта «Чистая страна» завершилась рекультивация Самосыровского полигона площадью более 14 га, работы велись с 2021 года. Благодаря реализации проекта удалось улучшить качество жизни для 350 тыс. человек. Рекультивация шла с внедрением системы активной дегазации. Энергоустановка готова к выработке энергии», — сообщил Шадриков.

Также в республике проведены берегоукрепительные работы в Камском Устье. Продолжается рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и должны завершиться в этом году.

«Всего 1125 мероприятий выполнено в Татарстане за шесть лет. В результате по экологическим критериям по итогам работы 2022 года регион занял первое место в рейтинге соответствия ESG-критериям», — подчеркнул министр экологии.

С момента подписания Президентом России Владимиром Путиным «майских» указов, которые стали основой национальных проектов, прошло шесть лет. В 2018 году глава государства поставил задачу обеспечить новое качество жизни и подчеркнул, что для этого нужна «консолидация усилий всех уровней и ветвей власти, представителей гражданского общества и, конечно же, бизнеса».