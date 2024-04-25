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«Свадебный бум» произошел в ЗАГСе Нижнекамска в зеркальную дату 24.04.2024
В ЗАГСе Нижнекамска в зеркальную дату 24.04.24 наблюдался настоящий ажиотаж — узами брака в минувшую среду себя связали 17 пар. Это гораздо больше обычного, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.
«Создание семьи — серьёзный шаг для каждого человека, а день бракосочетания — особенный для каждой пары. Этот день новобрачные стремятся сделать уникальным и неповторимым. Поэтому молодожены выбрали „красивую дату“ несмотря на то, что она пришлась на среду, в самый разгар трудовой недели», — отметили в Управлении ЗАГС Нижнекамского района.
Кроме того, Управление ЗАГС города Нижнекамска объявляет о возможности подачи заявлений на государственную регистрацию заключения брака 8 июля, который в этом году выпадает на понедельник. Заявления принимаются до 7 июня 2024 года.
По словам сотрудников, стало хорошей традицией регистрировать брак в День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что «красивая» дата установила рекорд бракосочетаний во Дворце торжеств Челнов. Там было зарегистрировано 50 брачных союзов.
22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.
Фото: Управление ЗАГС Нижнекамского района
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