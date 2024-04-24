«Красивая» дата 24.04.2024 установила рекорд бракосочетаний во Дворце торжеств Челнов

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Високосный год не помеха для молодоженов. Сегодня во Дворце торжеств Набережных Челнов был зафиксирован свадебный бум. «Красивую» зеркальную дату 24.04.2024 выбрали более 50 пар. Верят ли молодожены в магию чисел, рассказали они сами.

Сотни километров для этой пары не преграда, их связали социальные сети. Он из Челнов, а она из Ижевска. Они вместе больше 3-х лет. После необычного предложения руки и сердца Анна не смогла отказать Николаю. Дату 24.04.2024 молодожены выбрали не спроста. И даже дождливая погода никак не повлияла на их настроение.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Не выходной день, а среда, однако это никому не помешало прийти на нашу свадьбу, самые близкие у нас сегодня здесь с нами. Кто захотел, тот пришел», — говорят молодожены.

Влюбленных пришли поддержать родители, родственники, близкие и друзья. По словам гостей, невозможно пропустить такое важное событие еще и в такую дату.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Зеркальная дата может и должна помочь, от этого не надо отказываться, конечно», — сказал отец невесты Дмитрий Елфимов.

Друзья молодоженов Лимера и Мухаммад говорят, что очень классно и необычно, что свадьбу играют в середине недели.

«Пусть у супругов будет такая же жизнь красивая, как эта дата», — отметили друзья.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Во Дворец торжеств города в тот день также приехали пары из Тукаевского, Бугульминского, Муслюмовского, Аксубаевского, Муслюмовского районов, а еще из Ижевска, Альметьевска, Заинска. Впервые приехали пары из Самарской, Челябинской, Кировской и Оренбургской областей, Башкортостана.

Антон и Ангелина Трифоновы зеркальную дату 24.04.2024 выбрали задолго до торжества.

«Выбрали ближайшую красивую дату давно, готовились к ней. Надеемся, на всю жизнь», — рассказали Трифоновы.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Всего на торжественную регистрацию брака 24.04.2024 завяления подали 50 пар влюбленных. По словам работников загса, это своеобразный рекорд. Следующая красивая дата планируется 15.05.2024 — международный день семьи.